Visul european al echipei CSO Voluntari s-a încheiat în fața propriilor suporteri. După un parcurs memorabil în CEV Cup, formația ilfoveană a fost învinsă și în manșa retur a semifinalelor de gigantul turc Galatasaray, cu scorul de 3-0, ratând astfel calificarea în marea finală a competiției.

Deși porneau cu speranța unei răsturnări de situație după eșecul din tur, jucătoarele ilfovence s-au lovit de experiența și forța superioară a grupării din Istanbul. Galatasaray și-a impus ritmul încă din primele schimburi de mingi, gestionând cu autoritate momentele cheie ale partidei de la Voluntari.

A fost un meci de gala pentru CSO Voluntari, dar fără victorie. După eșecul din prima manșă, Voluntariul avea nevoie de o victorie clară pentru a împinge duelul în „setul de aur”, însă valoarea individuală a vedetelor turce a făcut diferența pe tabelă.

Chiar dacă eliminarea aduce un gust amar, parcursul CSO Voluntari în acest sezon de CEV Cup rămâne unul de referință. Ajungerea în semifinalele unei competiții de o asemenea anvergură este o reușită remarcabilă pentru vicecampioana României, demonstrând că voleiul feminin de la noi poate sta la aceeași masă cu forțele continentului.

După această aventură europeană intensă, CSO Voluntari își va concentra acum toate resursele pe campionatul intern și pe Cupa României. Experiența acumulată în duelurile cu Galatasaray va fi, cu siguranță, un atu în bătăliile care urmează pentru trofeele puse în joc pe plan local.

Felicitări, CSO Voluntari, pentru o primăvară europeană de neuitat! Lupta continuă în Divizia A1!