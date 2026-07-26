Trafic de coșmar la începutul săptămânii pe drumul european DN 1F, care leagă județele Sălaj și Cluj. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat restricții severe de circulație luni, 27 iulie, și marți, 28 iulie 2026, pe sectorul cuprins între kilometrii 31+417 și 31+474. Măsura este impusă de lucrările de turnare a unei plăci de suprabetonare la un pasaj al Autostrăzii Transilvania, iar circulația se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, dirijată prin semafoare.

Șoferii care circulă pe drumul european care leagă Zalău de Cluj trebuie să se înarmeze cu multă răbdare la începutul acestei săptămâni. Direcția Regională de Poduri Cluj a anunțat instituirea unor restricții de circulație pe DN 1F, chiar la granița dintre județe, pe un sector intens tranzitat în fiecare zi. Restricțiile sunt programate pentru zilele de luni, 27 iulie, și marți, 28 iulie 2026. În ambele zile, traficul va fi puternic afectat în intervalul orar 09:00 – 13:00, o perioadă în care valorile de trafic sunt în mod normal ridicate. Zonele vizate direct de blocaje sunt cuprinse între kilometrii 31+417 și 31+474.

Măsura de restricționare a circulației pe o singură bandă este absolut necesară pentru avansarea rapidă a lucrărilor la Autostrada Transilvania. Mai exact, muncitorii vor turna placa de suprabetonare la pasajul uriaș care supratraversează drumul național DN 1F. Aceste intervenții fac parte din proiectul tehnic de deviere a traseului autostrăzii pe subsecțiunea 3A2 Nădășelu – Mihăiești. Este vorba despre un tronson de o importanță strategică pentru infrastructura rutieră din nord-vestul țării, menit să lege mai rapid Sălajul și Clujul de rețeaua europeană de autostrăzi.

Reprezentanții constructorilor avertizează că șoferii nu au rute alternative viabile în zonă, așa că traficul se va desfășura alternativ, pe o singură bandă de mers. Pentru a evita haosul rutier, circulația va fi dirijată în permanență prin semafoare temporare. Oficialii dau însă asigurări că timpii de așteptare nu vor fi uriași. Conform estimărilor tehnice, timpul maxim de așteptare la semafor va fi de aproximativ 58 de secunde, însă la orele de vârf s-ar putea forma cozi lungi de mașini.

Lucrările de pe acest tronson sunt executate de o asociere internațională de firme. Liderul de proiect este compania ÖZALTIN INSAAT, care lucrează în parteneriat cu ILGAZ INSAAT și firma românească VISIO CONSTRUCTION WORKS. Poliția Rutieră și autoritățile locale le recomandă tuturor conducătorilor auto să pornească la drum din timp și să manifeste maximă prudență în zona șantierului. De asemenea, șoferii sunt obligați să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară și să urmeze toate indicațiile personalului care asigură dirijarea traficului, pentru a preveni accidentele.