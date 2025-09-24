După victoria în fața adversarilor din El Salvador, echipa de Cupa Davis a României se va duela cu Paraguay în play-off-ul Grupei Mondiale I. Meciurile vor avea loc în 2026, fie în 6-7 februarie, fie în 7-8 februarie.

România şi Paraguay nu s-au mai întâlnit până acum în Cupa Davis.

În clasamentul competiţiei, România ocupă locul 40, iar Paraguayul se află pe 65.

În primul tur al Grupei Mondiale II, România a învins El Salvador cu 3-1, luna aceasta, la Santa Tecla, iar Paraguayul a dispus de Pakistan cu 3-1, la Asuncion.

Eroul tricolorilor a fost tânărul Radu Țurcanu (19 ani, 660 ATP), care a obținut două victorii: 6-7 (3), 6-3, 6-2 vs. Marcelo Arevalo (35 de ani) și 7-6 (5), 6-3 vs. Cesar Cruz (19 ani, 1400 ATP). Cruz a fost învins și de Gabriel Ghețu (18 ani, 765 ATP), în timp ce Arevalo și Cruz au trecut la dublu, scor 6-4, 6-4, de Alexandru Jecan (37 de ani, 159 ATP la dublu) și de Bogdan Pavel (26 de ani, 188 ATP la dublu).

Datorită victoriei cu 3-1, România s-a calificat în playoff-ul Grupei Mondiale I din Cupa Davis. Marți, 23 septembrie, la birourile ITF din Londra s-a desfășurat tragerea la sorți a duelurilor din această fază.

Cei mai bine clasaţi paraguayeni în clasamentul ATP la simplu sunt Adolfo Daniel Vallejo (21 ani), pe 254, şi Hernando Jose Escurra Isnardi (27 ani), pe 1.309.

În cazul unui succes, tricolorii se vor califica în Grupa Mondială I.