Sezonul cadourilor din decembrie începe odată cu Sfântul Nicolae. Unul dintre personajele cele mai iubite de copii, Sfântul Nicolae aduce cadouri copiilor cuminți, ca un preambul pentru Crăciun. Dar când vine Moș Nicolae și de ce își pregătesc copiii ghetuțele?

Moş Nicolae este o personificare populară a timpului îmbătrânit. El a preluat din calendarul creştin numele și data de celebrare de Sfântul Nicolae. Când vine Moș Nicolae Sfântul Nicolae este sărbătorit în fiecare an pe 6 decembrie, fiind a doua mare sărbătoare religioasă din luna decembrie, după Sfântul Andrei. Dar Moș Nicole vine în ajun, pe 5 decembrie seara, urmând ca micuții care și-au pregătit ghetuțele, să găsească darurile a doua zi dimineața. Cine este Moș Nicolae Moș Nicolae este o personificare a Sfântului Nicolae. Acesta a trăit în secolele II-III d.Hr. și a murit în anul 352. În tinerețe, Nicolae a fost dus la școală pentru a studia Sfânta Scriptură, iar după ce a rămas orfan și-a folosit averea moștenită pentru a-i ajuta pe cei săraci şi pentru a ridica o biserică. La maturitate a plecat la o mănăstire pentru a se călugări, însă Dumnezeu a avut alte planuri pentru el și a devenit episcopului din Myra-Lichi. Pe durata vieții, Nicolae a propovăduit învățăturile Sfintei Scripturi cu multă sârguință, iar asta l-a făcut să fie foarte îndrăgit de locuitorii orașului. A avut grijă de fiecare om, sărac sau bogat, tânăr sau bătrân, copii și văduve. În anul 325, Nicolae a participat la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, eveniment în cadrul căruia Arie, un preot din Alexandria, a susţinut că Iisus Hristos nu este de aceeaşi natură cu Dumnezeu Tatăl. Deranjat de această afirmaţie, Nicolae i-a dat o palma ereticului, de unde a rămas şi cutuma ca cei obraznici să primească o nuielușă de la Moș Nicolae. Sfântul Nicolae a devenit extrem de popular în toată creștinătatea și este reprezentat diferit de la o țară la alta, dar peste tot are trăsătura comună de a aduce daruri. În tradiţia românească, Moş Nicolae apare pe un cal alb, semnificând prima zăpadă care cade la începutul iernii. Se spune în tradiția românească că iarna începe la Sfântul Nicolae, când acesta trebuie să-și scuture barba cea albă, cu alte cuvinte, trebuie neapărat să ningă. Dacă totuși se întâmplă să nu ningă de Sfântul Nicolae, atunci se zice că ar fi întinerit Sfântul Niculai. De ce aduce cadouri Moș Nicolae Moș Nicolae lasă cadouri în ghetuțe în fiecare an, ca o tradiție moștenită de la Sfântul Nicolae, care a devenit cunoscut datorită mărinimiei de care a dat dovadă în timpul vieţii sale. Tradiția creștină vorbește de mai multe fapte de mărinimie făcute de Sfântul Nicolae, iar dintre acestea cel mai cunoscut este cazul celor trei fete sărace, care nu se puteau mărita. Se spune că Sfântul Nicolae a salvat de la prostituţie trei surori foarte sărace. Tatăl se gândise deja să le împingă spre desfrâu, iar când Sfântul Nicolae a auzit povestea, în miez de noapte, le-a sărit în ajutor fetelor. A ajuns la casa omului sărman și i-a lăsat o punguță cu bani la fereastră. A doua zi, omul mirat i-a mulțumit lui Dumnezeu și s-a tot întrebat cine este binefăcătorul său. Omul sărman a folosit banii pentru a-și mărita fata cea mare, iar povestea s-a repetat și cu celelalte două fete mai mici. Acestea s-au căsătorit la puţin timp după primirea darurilor de la Moş Nicolae. Caracterul anonim al acestor gesturi i-ar fi inspirat pe oameni să îşi ofere daruri de Sfântul Nicolae. Din acest motiv, preoţii susţin că Sfântul Nicolae ar putea fi socotit adevăratul Moş Crăciun, şi asta pentru că Nicolae este, într-adevăr, un aducător de daruri. Nuielușa sau dulciurile din ghetuțe de Moș Nicolae Sfântul Nicolae a fost învestit cu rolul de ocrotitor al familiei, de aceea, el intervine în educaţia copiilor. Pornind de la această credință, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiilor le vor fi umplute ghetuțele fie cu o nuielușă, fie cu dulciuri și fructe. Copiii care au fost neascultători vor primi de la Moș Nicolae o nuielușă drept pedeapsă. Tradiția spune că aceasta trebuie să fie o crenguță de măr și se va pune într-un pahar cu apă. Dacă nuielușa înmugurește până de Crăciun, înseamnă că acel copil s-a cuminți și Moș Nicolae l-a iertat. În cazul copiilor cuminți, aceștia vor găsi în ghetuțe fructe, dulciuri și covrigi, drept răsplată pentru faptul că și-au ascultat părinții și dascălii. Darurile trebuie înfășurate în săculețe de culoare albă sau aurie, apoi se vor pune în cizmulițe sau în pantofi. Tradiția spune că aceste ambalaje de culoare albă și aurie sunt simboluri ale armoniei și, în noaptea Moșului Nicolae, au putere magică.