Echinocțiul de primăvară 2026 marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul Pământului, deplasându-se de la sud spre nord. În această zi, în România și în toată emisfera nordică, durata zilei va fi aproape egală cu cea a nopții.

Înclinarea axei Pământului este cea care produce această deplasare spre nord a traiectoriei aparente a Soarelui pe cer în această perioadă a anului. Această înclinare aduce primăvara și vara în emisfera nordică.

La echinocțiu, cele două emisfere ale Pământului primesc razele Soarelui în mod egal. Se spune adesea că ziua și noaptea sunt egale ca durată. De fapt, termenul „equinox” provine din latină: aequus (egal) și nox (noapte).

Pentru oamenii din trecut, ale căror metode de măsurare a timpului erau mai puțin precise, ziua și noaptea păreau egale. Astăzi știm însă că nu sunt exact egale. Cele mai rapide apusuri și răsărituri ale anului au loc în perioada echinocțiilor. Este vorba despre intervalul de timp necesar pentru ca întregul disc solar să coboare sub orizont.

La echinocțiu, indiferent unde locuiești pe Pământ (cu excepția Polului Nord și Polului Sud), Soarele răsare exact la est și apune exact la vest. În această zi, Soarele se află la amiază deasupra ecuatorului Pământului.

Oriunde te afli pe Pământ, cu excepția celor doi poli, există pe orizont un punct exact spre est și unul exact spre vest. Aceste puncte reprezintă intersecția orizontului cu ecuatorul ceresc, linia imaginară situată deasupra ecuatorului real al Pământului. Deoarece Soarele se află pe ecuatorul ceresc la echinocțiu, el răsare la est și apune la vest.

La echinocțiul din martie, emisfera nordică și emisfera sudică primesc aproximativ cantități egale de lumină solară; nicio emisferă nu este înclinată mai mult spre Soare sau mai mult în direcția opusă.

Primăvara astronomică începe la echinocțiul de primăvară, în jurul datei de 20 martie în emisfera nordică, când ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată. Datele exacte pot varia de la un an la altul din cauza înclinării axei Pământului și a mișcării sale pe orbită în jurul Soarelui.

Termenul „echinocțiu” descrie momentul în care Soarele se află direct deasupra ecuatorului Pământului. Echinocțiul de primăvară din 2026 are loc în luna martie la ora 14:46 UTC (16:46 ora României), marcând începutul primăverii în emisfera nordică și al toamnei în emisfera sudică.

Anul Nou astrologic din 20 martie 2026 marchează începutul unui nou ciclu zodiacal, odată cu intrarea Soarelui în semnul Berbec. Considerat un moment de reset energetic, acest prag astrologic aduce schimbări, noi începuturi și direcții diferite pentru fiecare dintre cele 12 zodii, influențând planurile personale, relațiile și evoluția profesională pe parcursul anului.