Echipa de Cupa Davis a Italiei s-a impus în finala de la Bologna în fața Spaniei cu 2-0, duelul tranșându-se după meciurile de simplu. Italia, campioana en-titre, și Spania, de șase ori câștigătoare a Salatierei de Argint, s-au întâlnit pentru a 14-a oară în istoria competiției.

Echipa de Cupa Davis a Italiei s-a impus în finala de la Bologna în fața Spaniei cu 2-0, duelul tranșându-se după meciurile de simplu. Matteo Berrettini l-a învins pe Pablo Carreno Busta , iar Flavio Cobolli a trecut de Jaume Munar.

Italia, campioana en-titre, și Spania, de șase ori câștigătoare a Salatierei de Argint, s-au întâlnit pentru a 14-a oară în istoria competiției, dar prima din 2006 încoace. Berrettini și colegii săi căutau să ducă scorul general la 8-6, dar, cel mai important, să păstreze trofeul în vitrina lor.

Și au reușit, după două meciuri, cele de simplu, câștigate de Matteo Berrettini și Flavio Cobolli. Italia a devenit prima națiune din era post-Challenge Round care cucerește trei titluri la rând în Cupa Davis și prima de la SUA, care a reușit cinci triumfuri consecutive între 1968 și 1972.

„Sunt foarte mulțumit de evoluția mea. În Cupa Davis, de obicei nu contează cum joci sau performanța ta tenisistică, ci să câștigi, mai ales în finale. Obiectivul era să încep ziua cu dreptul, și asta am făcut. Sunt foarte mulțumit și mândru de asta. A fost o performanță foarte bună”, a declarant Matteo Berrettini în interviul de pe teren.

După succesul în Cupa Davis, Flavio Cobolli a subliniat importanța victoriei de la Țiriac Open.

„Turneul de la București m-a ajutat foarte mult. Venind după Miami, am încercat să fac o schimbare, care apoi s-a reflectat în rezultatele de la București. Victoriile consecutive m-au ajutat să renasc. A fost un start complicat de an din cauza unei accidentări și nu m-am simțit bine pe teren, nu simțeam că joc. Am încercat însă mereu să mă motivez și să găsesc energie în interiorul meu”, a spus Cobolli în conferința de presă.

Căpitanul nejucător al Spaniei, David Ferrer, a subliniat în conferința de presă că a fost un meci foarte strâns, adăugând că echipa a jucat toată săptămâna și a fost foarte aproape.

„Sunt foarte mândru de jucătorii mei. Italia a jucat foarte bine în momentele importante. Nu era ușor pentru noi să jucăm în Italia împotriva Italiei. Trebuie să fim mulțumiți, cred că jucătorii au abilitatea de a fi pregătiți pentru anul viitor. Ce s-a întâmplat săptămâna aceasta înseamnă experiență pentru ei. Din punctul meu de vedere, a fost un sezon grozav în Cupa Davis”, a transmis Ferrer. El a reliefat unitatea de grup a echipei Spaniei și cât de mult înseamnă acest aspect. „S-au susținut reciproc toată săptămâna. Atmosfera a fost grozavă, să lucrez cu ei este foarte ușor. Nu e simplu să joci pentru țara ta în Cupa Davis, dar ei sunt niște luptători extraordinari. Sunt norocos, pentru că sunt și jucători excelenți”, a asigurat fostul număr 3 mondial.

În ediția viitoare, Spania a primit un tur liber în faza întâi a calificărilor, care este programată în luna februarie 2026. În faza a doua, în septembrie, va întâlni învingătoarea dintre Chile și Serbia.