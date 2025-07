Echipele românești din Conference League vor începe în turul 2 preliminar. Atât U Cluj, cât și Universitatea Craiova au avut noroc la tragerea la sorți și pleacă cu prima șansă la calificarea în turul cu numărul 3, acolo unde adversarii vor fi mai complicați.

În turul 2 preliminar din Conference League Universitatea Craiova va juca în deplasare cu Sarajevo, în manșa tur. UEFA a programat partida pe 24 iulie. Returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe stadionul din Craiova, mai precis pe 31 iulie. Tot în deplasare va juca și U Cluj, în manșa tur a dublei cu Ararat-Armenia. Partida va avea loc la Erevan, pe 24 iulie.

Universitatea Cluj revine într-o competiție majoră organizată de UEFA după 53 de ani, însă va fi nevoită să joace meciurile de pe teren propriu în alt oraș. Clujenii vor lua startul în turul 2 preliminar al Conference League, dar duelul de pe teren propriu va avea loc la Sibiu, iar situația ar fi aceeași și în cazul unei calificări în turul 3.

„Zilele acestea am avut obligația de a le transmite celor de la UEFA stadionul unde vom juca.Din păcate, indiferent dacă vom juca în prima sau a doua manșă pe teren propriu, vom fi nevoiți să jucăm la Sibiu. Am avut discuții în ultimele zile cu cei de la Untold, în măsura în care am fi putut avea un dialog cu ceilalți de la UEFA. Untold începe în 7 august. Adică am fi putut avea un dialog cu cei de la UEFA, în care să fi jucat, eventual, prima manșă, cea din 24 iulie, pe Cluj Arena. Din păcate, n-am reușit să ajungem la un consens cu cei de la Untold. Îi înțeleg și pe ei. Din anii precedenți, intrau undeva în 19-20 iulie, ar fi fost patru zile, cinci zile de întârziere. Au deja oricum dificultăți de a găsi oameni cu care să construiască tot ce înseamnă scenă și tot setup-ul de acolo și asta ar fi însemnat să lucreze și pe timp de noapte. E un mare minus. Ne-am fi dorit foarte mult să jucăm pe Cluj Arena, mai ales după toți anii. Din păcate, ca să putem juca pe Cluj Arena, trebuie să trecem două tururi, 24-31 iulie și după aceea 7-14 august. Abia în turul 4, practic, e play-off-ul. Cred că asta poate fi și un obiectiv setat de noi interior, de a juca un meci european pe Cluj Arena, care, sigur, înseamnă să producem și niște surprize”, a transmis președintele lui U Cluj pentru cluj24.ro.