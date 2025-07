CSM București, Gloria Bistrița și Dinamo București și-au aflat adversarele din Liga Campionilor, ediția 2025-2026. Campioana României la handbal feminin a avut o tragere la sorți favorabilă, în timp ce campioana ligii masculine va avea parte de o grupă extrem de dificilă.

CSM București a avut noroc la tragerea la sorți. Dintre echipele care au jucat în Final 4-ul sezonului recent încheiat, doar finalista Odense i-a ieșit în cale.

La feminin, CSM București a fost repartizată în seria cu: Ludwigsburg, Odense, Brest Bretagne, Ferencvaros, Podravka, Ikast și Krim.

De cealaltă parte, Gloria Bistrița are pare de o grupă infernală, urmând să le întâlnească pe Gyor – care este campioana en-titre, Esbjerg și Metz, ocupantele locurilor 3 și 4 în sezonul anterior.

Gloria Bistrița va juca în grupa A, împotriva deținătoarei trofeului, dar și a încă două echipe care au evoluat în Final Four în sezonul proaspăt încheiat, Gyor și Metz. Din aceeași grupă mai fac parte Storhamar, Borussia Dortmund, Esbjerg, Buducnost și Debrecen.

Ungaria și Danemarca au câte trei echipe în grupe.

Prima etapă se va disputa pe 6/7 septembrie 2025, iar ultima pe 21/22 februarie 2026.

Gloria Bistrița va debuta acasă cu Storhamar, iar CSM Bucureşti va juca primul meci în deplasare, cu Ikast.

Primele două clasate din fiecare grupă se califică direct în sferturi. Locurile 3-6 merg în play-off, în timp ce ultimele două clasate sunt eliminate.

Ajunsă în sezonul precedent până în play-off-ul pentru sferturi, Dinamo București a nimerit acum într-o grupă cu finalista Fuchse Berlin, Veszprem și Nantes – ocupanta locului 3.

Prima etapă va debuta pe 11 septembrie 2025, iar faza grupelor se va încheia pe 11/12 martie 2026.

Dinamo le va întâlni pe: Fuchse Berlin, Aalborg, Veszprem, Kielce, Nantes, Sporting și Kolstad din Norvegia.

Campioana României trebuie să depășească două echipe pentru a trece mai departe, iar visul unui Final Four istoric pare un obiectiv aproape imposibil de atins. Cel mai probabil, Dinamo se va lupta cu Kielce și Kolstad pentru a avansa în competiție, misiunea „dulăilor” urmând să fie infernală. Cu siguranță, Zagreb și Eurofarm ar fi fost adversare mult mai accesibile pentru echipa care domină clar competiția internă de ani de zile.