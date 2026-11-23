România are 3 reprezentante în grupele EHF European League la handbal feminin. Corona Brașov, Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea și-au aflat adversarele din această fază a competiției, în urma tragerii la sorți desfășurate la Viena.

Handbalul feminin românesc este reprezentat de 3 echipe în faza grupelor din EHF European League. La tragerea la sorți organizată la Viena, regulamentul competiției a interzis ca formațiile din aceeași țară să se întâlnească, astfel că reprezentantele Ligii Florilor au fost repartizate în grupuri diferite.

Dunărea Brăila va evolua în Grupa A, unde le va avea ca adversare pe danezele de la Ikast Handbold, formația spaniolă Super Amara Bera Bera și norvegiencele de la Larvik. Echipa pregătită de Bogdan Burcea a intrat în competiție directă în ultimul tur preliminar, reușind să elimine formația norvegiană Molde după o eșec la limită în deplasare, scor 29-30, urmat de o victorie categorică pe teren propriu, scor 33-24.

Corona Brașov a fost repartizată în Grupa C, o serie extrem de puternică, alături de deținătoarea trofeului, gruparea franceză Dijon, formația spaniolă Malaga Costa del Sol și echipa maghiară Esztergom, ocupanta locului 4 în ediția precedentă. Pentru a ajunge aici, formația antrenată de Mariana Tîrcă a trecut de 2 tururi preliminare: mai întâi de Steaua Roșie Belgrad, după 32-25 în tur și 26-28 în retur, iar apoi de franțuzoaicele de la Chambray Touraine, pe care le-a învins în ambele manșe cu 25 scor, 22.

Cea de-a 3-a echipă românească, SCM Râmnicu Vâlcea, va juca în Grupa D, alături de finalista sezonului trecut, gruparea germană Thuringer, formația suedeză Savehof și portughezele de la Benfica Lisabona. Trupa lui Florentin Pera a avut un parcurs perfect în preliminarii, cu 4 victorii din 4 posibile: 39-24 și 29-28 împotriva nemțoaicelor de la Metzingen, urmată de o victorie dublă cu 32-27 în fața polonezelor de la Lublin.

Meciurile din faza grupelor se vor disputa între 9 ianuarie și 21 februarie 2027. Primele 2 clasate din fiecare serie vor avansa în sferturile de finală, programate în dublă manșă pe 20 și 28 martie, iar turneul Final 4 va avea loc în weekendul 8-9 mai.