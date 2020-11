In Liga 3 seria 10 , prima etapa din returul fotbalistic din 14.11.2020, a X-a , nu a existat pentru echipele salajene, fiind stopate de COVID-19.

Ca atare, Sportul Simleu Silvaniei nu a mai disputat jocul de la Oradea cu CSC Sanmartin iar SCM Zalau acasa cu ACS CAO Oradea.

Totusi prima etapa a returului a inregistrat in aceasta serie rezultatele /

CS Minaur Baia Mare- Progresul Somcuta Mare 0-2 ,surpriza seriei !

Luceafarul Oradea- Somesul Dej 2-3, in revenire de forma Somesul.

CSC Sanmartin – Sportul Simleu Silvaniei, reprogramat in 22.11.2020.

SCM Zalau – CAO Oradea, reprogramat in 22.11.2020.

Gloria Bistrita- CSM Satu Mare, reprogramat in 22.11.2020.

Clasament la zi – SCM Zalau, campioana seriei pe tur, termina si pe anul 2020 pe locul 1 si mai are un joc restanta – 9 jocuri, 21 puncte.

Urmeaza in clasament Minaur Baia Mare -20p, a incheiat cele 10 jocuri, Somesul Dej 15, a incheiat, CAO Oradea14 si 2 restante , Sportul Simleu, 12p, 2 restante, CSC Sanmartin11 si o restanta, Gloria Bistrita 11 si 2 restante, Somcuta Mare11, a incheiat , CSM Satu Mare7, 2 restante si Luceafarul Oradea1p, 2 restante.Partidele restante din etapa a 9-a dintre Luceafarul Oradea- CAO Oradea si Gloria Bistrita- Sportul Simleu au fost reprogramate in 18.11.2020. Meciul Luceafarul Oradea- CSM Satu Mare din etapa a 7-a din 24.10.2020 si reprogramat in 4.11.2020 nedisputat se va transa de Comisia de Disciplina a FRF.