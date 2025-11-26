FIFA a anunțat că echipele venite din barajul european, inclusiv potențiala calificată România, vor fi repartizate în urna 4, alături de reprezentantele turneului intercontinental de play-off și de câteva naționale cu coeficient mai slab.

Asta înseamnă că România nu poate evita marile forțe și va avea garantat cel puțin un adversar uriaș, posibil doi, în funcție de repartiția geografică. Cu România în urna 4, elevii lui Mircea Lucescu ar putea nimeri într-o grupă cu un gigant mondial, din urna 1, o națională de top , din urna 2 și o echipă puternică sau incomodă , din urna 3.

Urna 1: Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Germania, Belgia + cele trei gazde: Mexic, Canada, SUA

Urna 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off european A, Play-off european B, Play-off european C (posibil România), Play-off european D, Play-off FIFA 1, Play-off FIFA 2

România merge la Istanbul pentru semifinala barajului. Turcii au încheiat grupa preliminară pe locul 2, în spatele Spaniei, și vin după un 2-2 în fața ibericilor.

Finala barajului se va juca tot în deplasare, fie în Slovacia, fie în Kosovo.

Naționala condusă de Mircea Lucescu a încheiat preliminariile pe locul 3, dar a prins barajul datorită clasării excelente în Liga Națiunilor, unde România a câștigat grupa din Liga C în 2024.

Cu 12 grupe de câte 4 echipe, Campionatul Mondial din 2026 va fi prima ediție cu 48 de echipe, în loc de 32, devenind astfel cea mai complexă ediție a competiției.