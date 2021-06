Dr. Camelia Burghele, etnograf la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău a făcut o incursiune în trecutul rural al Sălajului, propunându-ne o perspectivă eco a arhitecturii sătești, după cercetarea de teren.

Cercetarea de teren pe tema arhitecturii tradiționale și a gradului de preluare a sa în cea modernă, în satele de pe Valea Almașului, a condus la o concluzie oarecum surprinzătoare: modernitatea „vechii arhitecturi” și adaptarea sa la mediu, în sensul a ceea ce arhitecții contemporani numesc „arhitectura verde”. Punem față în față cele două tipuri de arhitecturi de pe Valea Almașului:

Know-how local în construcțiile vernaculare: o arhitectură adaptativă/integrativă. Eco-arhitectura ”avant la lettre”

Mai mult sau mai puțin, omul și-a adaptat locuința la natură, atât prin modelarea ei în raport cu relieful, cât și prin apelul la materialele de construcție oferite natural. Folosirea și creșterea performanțelor uneltelor necesare elevației au permis evoluția construcțiilor din materiale naturale mergând de la corturi de nuiele sau bordeie de pământ până la construcții bazate pe piatră, lemn și lut, ce necesitau tehnici verificate și certificate de generațiile anterioare, duse înainte de tehnologii generate de performanțele notabile ale unor meșteri populari. Arhitectura vernaculară/tradițională venea cu un know-how complex, pornind de la chiar soluțiile integrative oferite pentru elevație.

Acel know-how local era reprezentat de un set de practici cu efect garantat, al căror fundament era dat de un imens număr de experimente repetitive, dintre care au fost selectate cele cu finalitate pozitivă.

Practic, construcția se adapta total condițiilor de mediu și se integra perfect în mediul natural, asfel încât nu doar să exploateze la maximum condițiile naturale oferite, dar să și fie supusă la un minimum de presiune generată de posibili factori distructivi (revărsări de ape, alunecări de teren, vânt).

Simbioza om – mediu înconjurător se putea citi în orientarea casei în teren, poziționarea față de soare, regimul de înălțime, combinarea intrinsecă a materialelor de construcție obținute exclusiv din natura imediată.

Eficiența energetică era avută în vedere, chiar dacă nu era denumită așa; o susține existența unor suprafețe vitrate minimale (geamuri mici) și construcția ingenioasă a instalației de încălzit și gătit; și conceperea unui spațiu acoperit – tampon între ușa de intrare în cameră și exterior, prin construirea tărnațului și/sau a tindei; această dispunere în plan susținea aceeași minimizare a costurilor de întreținere și maximizarea eficienței energetice.

Ceea ce numim astăzi „costuri de producție” aveau o fundamentare financiară, economică și tehnică extrem de profitabilă: construcția casei era bugetată aproape de zero: pământul, piatra, lemnul, paiele, toate se procurau fie din producția proprie, fie erau pur și simplu luate din hotarul satului, fără nici un fel de costuri de achiziție și cu costuri de exploatare și transport acoperite integral prin mecanismul socio-economic definit în satul tradițional de clacă. Mai mult, costurile mici erau direct corelate cu existența unor cantități mari de materiale de construcție în natură.

Nici „cheltuielile pentru întreținere și exploatare”, denumite azi, generic, „costuri cu mentenanța produsului finit” nu erau mari, dacă stăm să ne gândim că materialul de reparație era ieftin și ușor de procurat și transportat, fiind foarte aproape de amplasamentul casei. Fiecare sat avea un loc bun pentru pământ (mai lutos sau mai argilos, în funcție de specificul lucrării), zone mai pietroase de unde se putea lua piatra (de cele mai multe ori de pe păraie, de lângă sat, dar uneori din vreo carieră din apropiere) sau culturi de secară ori grâu, pentru paie.

Toate aceste considerente erau valabile și pentru reparațiile curente, care se executau tot cu materie primă ieftină (practic, fără bani), ușor de procurat și aflată la îndemână.

Cum spuneam, asistăm la o eco-arhitectură ”avant la lettre”, pentru că vechii meșteri constructori ai satului tradițional, la fel ca beneficiarii construcțiilor lor integrate natural erau, cum am zice noi astăzi, foarte „prietenoși” cu natura, ca niște adevărați ecologiști, ocupându-se, în paralel cu exploatarea resursei naturale locale și cu regenerearea ei: se replantau arbori, se semănau (oricum) culturile de păioase și se refoloseau materiale de construcție de la casele mai vechi.

Această tactică a deschis oarecum calea spre activismul de mediu actual, ca un model de exploatare regenaribilă și nepoluabilă, întrucât nu folosea (aproape) niciun fel de materiale industriale:

Apariția și extinderea pe scară largă a unor materiale străine de cele naturale, precum și evoluția tehnicilor arhitecturale din ce în ce mai elaborate, în paralel cu dezvoltarea mijloacelor tehnice de construcție și a existenței unor mari resurse energetice necesare exploatării, au condus la apariția unor locuințe tot mai îndepărtate de cele ce exploatau resursele naturale:

Casa urbană, cu pământ, baloți de paie, var și izolație de lână.

Satul repopulat. Noi formule ale ruralismului.

Criza energetică, poluarea exagerată a mediului și contextele tot mai dese ale unor recesiuni economice au orientat din nou arhitectura (la sfârșitul mileniului trecut, în țările occidentale și la începutul acestui mileniu, la noi) spre resursele naturale și exploatarea acestora, fundamentând conceptul de arhitectură eco și generând produsul finit: construcțiile ecologice.

Și mai detaliat, o altă referință digitală oferă toate informațiile despre tehnicile de construcție ale caselor din pământ și eficientizarea randamentului lor termic, pentru că „din ce în ce mai mulți oameni se întorc la soluțiile naturale și caută soluții ieftine de construire. Mai sunt și cei care aleg materialele naturale, fiind conștienți de avantajele acestora. Vrând-nevrând, cu toții ajung să folosească la construcția caselor cel mai vechi material de construcții, pământul, sau mai bine zis lutul”.

Punctul de vedere al arhitecților este în același ton: „Arhitectura vernaculară reprezintă condiția dezvoltării durabile a comunităților rurale. Arhitectura vernaculară are calitatea de a fi sustenabilă ecologic prin adaptarea la clima și relieful dintr-un anumit loc și prin utilizarea materialelor de construcție naturale disponibile în acea zonă. Astfel, arhitectura vernaculară are un impact minim asupra mediului natural, fiind sustenabilă și din punct de vedere social, pentru că se bazează pe știința construirii și pe forța de muncă locală. Aceasta stimulează sentimentul apartenenței oamenilor la spațiul respectiv, îi face să simtă că locul lor are ceva aparte și că ei împărtășesc specificul zonei”.

Pe de altă parte, trăim o epocă a re-inventărilor, a re-definirilor și re-semantizărilor; versatilismul pare a fi maxim: dacă nu te reinventezi, nu ești în trend; ne lovim, pretutindeni, de situații de re-generare de tipul „vechiul X e noul Y” („vechiul verde e noul roșu”!) sau de îndemnuri de genul „fii cea mai bună versiune a ta!”. Păstrând firul logic, în multe privințe, și în arhitectură, la fel ca în fashion, design ambiental sau turism, „vechiul rural e noul urban”: influențele, inspirațiile și tendințele par din ce în ce mai vizibile.

O referință digitală oferă doritorilor, pas cu pas, schema unei construcții din lemn moderne, dar calchiată perfect după tiparele construcției în stil tradițional, de meșterii țărani, cu toate informațiile și detaliile înregistrate din satele sălăjene: se vorbește despre talpa casei și i se recunoaște ingeniozitatea în susținerea casei, dar și în permiterea realizării unui spațiu – tampon cu rol de eficientizare termică, despre șipci care se bat întocmai ca lețurile, pe princiul „unul da, unul nu”, despre „vălătuci de lut” dar care au o compoziție identică cu pământul bătut pomenit de toți subiecții noștri sălăjeni (lut cu paie), despre îmbinarea în coadă de rândunică sau importanța uscării lemnului.