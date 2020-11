Revenirea economica a României se dovedește a fi foarte lentă și, extrem de important, inegală.Pro România, atrage atenția asupra pericolului cauzat de creșterea lentă a economiei.

Beta : Economia României a crescut mult sub așteptări în trimestrul al-III-lea. E un ritmla mai puțin de jumătate față de cel al zonei euro. Revenirea se dovedește a fi mult mai lentă. Și, extrem de important, inegală. Am pierdut ceva pe drum în trimestrul III. Creșterea economică în iulie-septembrie a ieșit de doar 5,6% comparativ cu cele trei luni anterioare. An pe an, este o contracție de 6%, iar la nouă luni e prezentat un minus de 5,1%. Avem o revenire, însă e mult sub așteptări.