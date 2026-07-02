Complexul „Grădina Măgura” din Șimleu Silvaniei a găzduit recepția oficială care a marcat deschiderea celei de-a 11-a ediții a festivalului de reconstituire medievală „Báthory Fest”. Evenimentul emblematic aduce în prim-plan istoria bogată a urbei și valorifică moștenirea culturală a familiei Báthory. La deschidere a participat și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, care a lăudat eforturile autorităților locale în păstrarea valorilor.

Șimleu Silvaniei a redevenit pentru câteva zile capitala tradițiilor medievale din regiune. Recepția oficială dedicată deschiderii festivalului „Báthory Fest” s-a desfășurat în curtea Complexului „Grădina Măgura”, dând startul unui regal istoric de excepție. Ajuns deja la ediția cu numărul 11, acest festival de reconstituire reprezintă o adevărată sărbătoare a orașului, fiind conceput special pentru a pune în valoare trecutul cultural și identitatea Cetății Șimleu Silvaniei.

La evenimentul de deschidere a fost prezent și președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, care a transmis un mesaj puternic de susținere pentru comunitate. Șeful administrației județene a subliniat că are o deosebită bucurie de a fi din nou în acest oraș pentru a aduce un omagiu culturii, învățământului și personalității istorice a lui Ștefan Báthory, o figură care continuă să inspire prin moștenirea sa spirituală. Oficialul a felicitat întreaga echipă de organizare, pe primarul Cristian Mihai Lazăr și Consiliul Local, pentru implicarea directă în dezvoltarea culturală a Șimleului, pe care l-a numit un oraș cu o valoare uriașă pentru întreaga Țară a Silvaniei.

Programul celor 2 zile de festival a fost plin de activități interactive care îmbină perfect istoria cu divertismentul de calitate. Publicul local și turiștii veniți din tot județul au avut ocazia să asiste la spectaculoase defilări în costume medievale, turniruri cavalerești, demonstrații de luptă cu arme vechi și momente artistice de excepție. Prin această manifestare de anvergură, comunitatea demonstrează un respect profund pentru înaintași și o preocupare constantă pentru transmiterea valorilor către noile generații.