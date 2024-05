A apărut ediția online a nr. 232 (mai 2024) al revistei Caiete Silvane, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău. Detalii pe caietesilvane.ro. Ediția tipărită va fi distribuită începând de vineri, 17 mai 2024. Lectură plăcută!

Cu stimă,

Daniel Săuca,

Redactor – șef

Daniel Săuca, „Primăvara Poeziei” 22 1

Viorel Mureșan, „Nu am nimic de ascuns, omule negru” 2

Marcel Lucaciu, Fericiri dezinvolte 4

Imelda Chința, Menutin – o provocare lirică 5

Adrian Lesenciuc, Ocupația sovietică. Istoria la foc mic sau imposibilitatea salvării 6

O nouă antologie apărută sub egida Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj 7

Iuliana Dimitriu, Când vine primăvara 8

Alexandru Jurcan, Amurg roșu ca vinul din cană 9

Magda Mirea, Poezia – „o lume primejdioasă de evadați” 10

Un nou volum de Florin Moldovan la Editura „Caiete Silvane” 11

Menuț Maximinian, Timpul celor înțelepți 12

Mircea Popa, interviu cu Ion Taloș: „Am crescut în acest spațiu sacru, vizual și auditiv, care mărturisea despre prezența lui Dumnezeu” 14

Mircea Popa, 70 de ani de la moarte. Alexandru Aciu (1875-1954), poetul Sălajului 19

„Primăvara Poeziei/ A Költészet Tavasza/ Spring of Poetry”: Ecouri 25

In memoriam Gerry Loose (1948-2024), poet scoțian 27

Balázs F. Attila, Anchetă pe tema traducerilor literare. Răspund Robert Șerban, Stefano Donno și Gerry Loose 28

Poeme de Alex Pausides, Sanja Baković, Neșe Yașin și Stefano Donno traduse de Corina Știrb Cooper și Balázs F. Attila 30

Corneliu Coposu, Oratorul 32

Simona Ardelean Samanta, Filmografiile Simonei. A Man Called Otto (2022) 33

Marin Pop, Monografia unei familii cu tradiții istorice 34

Marin Pop, Corneliu Coposu și Uniunea Europeană 35

Dănuț Pop, Navetismul în Sălaj 37

Versuri de Anca Ioana Iacob-Gaidoș 40

Poeme de Ion Pițoiu-Dragomir însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța 41

Alice Valeria Micu, Pledoarie pentru inocență 42

Sorin Herle, Graiul bunicii de la Cățăl 43

Daniel Mureșan, Cronica discului. Vanden Plas – The Empyrean Equation of The Long Lost Things 45

Viorel Gh. Tăutan, Priveghiul (episodul al treilea) 46

Szabó Attila, Expoziție Adorján Ilona. Primăvara Poeziei, 2024 48

Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența 49

Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Mureșan, Malaxorul de mai 50

Omagiații lunii mai (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj) 52

Arca poeziei, Salvatore Quasimodo, Frageda femeie culcată printre flori, traducere de A.E. Baconsky, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a III-a

Copertele I și IV sunt ilustrate cu fotografii din cadrul celei de-a XXII-a ediții a Festivalului internațional „Primăvara Poeziei/ A Költészet Tavasza/ Spring of Poetry”.