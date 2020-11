Dupa critici si evolutii discutabile, nationala Romaniei de fotbal reintra in cartile sporirii coeficientilor pentru o clasare mai buna si accederea in urna valorica doi a Europei fotbalistice. Dupa ce Ungaria ne-a demonstrat cum prin tinerete invinge pe sperietoarea nordului Islanda, Norvegia prin uriasul Haalland e in pericol de a fi exclusa prin patrunderea coronavirusului in laborioasa constructie de fotbal a acestei echipe si ratarea unor jocuri !

Insa modelul maghiar prin aparitia acestor Academii de Fotbal, chiar si in Romania, da roade! Tinerii fotbalisti din Ungaria se remarca in Europa ! Romania acum trebuie sa invinga Irlanda de Nord.

Intre timp lumea fotbalistica e in fierbere prin posibila tepuire a unei echipe foste de prim rang in Romania, in speta Dinamo Bucuresti . O parte a laudatorilor lui Mirel Radoi antrenorul nationalei de fotbal a Romaniei se dezlantuie. Comportari diametral opuse au in Cupele Europene formatiile de handbal feminin romanesc. Situatii dramatice au loc si in lumea extrafotbalistica. Drama arsilor de la Piatra Neamt, transportarea medicului-erou in Belgia pentru spitalizare si asteptarea aparitiei valului trei de infectare !De asemenea continua on -line in invatamant !

Ce ne ramane de facut ? !

Rabdare si aplicare norme de comportament obligatorii in sport si in viata de zi cu zi. Masca pe gura si nas, spalatul pe maini si dezinfectari succesive sunt masuri obligatorii alaturi de evitatul aglomeratiilor.

Lumea de dupa pandemie nu va mai fi cum a fost . Sportul nici asa !