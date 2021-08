România nu are un velodrom funcţional aşa că sportivii care vor participa la Jocurile Paralimpice de la Tokyo au mers să se antreneze în Bulgaria. Printre ei chiar ministrul Sportului. Eduard Novak a recunoscut problema lipsei velodromului şi speră că o astfel de pistă va fi construită în mandatul său.

Eduard Novak a plecat spre Tokyo cu gândul să repete performanţa din 2012 când a devenit primul campion paralimpic din istoria României.

Eduard Novak: După 25 de ani să-ți atingi visul, și prin ce am trecut a fost un sentiment extraordinar sa ajungi acolo în vârful piramidei. Și chiar după atâția ani și eu am emoții înainte de competiții, dar deja mă cunosc bine și știu care sunt emoțiile pozitive, emoțiile negative și de ce am nevoie, așa că încerc. Să fiu concentrat pe competiție, ca să pot să-mi rezerv cât mai multa energie.

El va concura pentru o medalie la patru probe.

Eduard Novak: Voi concura pe data de 26 august la proba de un kilometru, care e o probă pentru sprinteri, nu e proba mea, dar va fi o competiție de încălzire pentru data de 27, când concurez în proba mea de obiectiv, 4 kilometri urmărire pe pistă, după care pe 1 septembrie am proba de contratimp individual la șosea și pe 3 proba de fond tot la șosea.

Ministrul Sportului recunoaşte, însă, că nu i-a fost uşor să se pregătească în această perioadă mai ales că în România nu există un velodrom practicabil, aşa că a fost nevoit să se antreneze în Bulgaria. Speră, însă, ca până la final de mandat, situaţia să se rezolve.

Eduard Novak: Am început pregătirea serioasă din mai, și, treptat, din ce în ce mai specific, desigur noi nu avem încă un velodrom competitiv în România, și cel mai apropiat de noi e în Bulgaria, așa că e o alegere bună, însă antrenamentele de bază le-am făcut în România, iar cele de specifice le-am făcut în Bulgaria.

Înainte de competiţie, Eduard Novak a primit încurajări de la familie având în vedere că jocurile din acest an se desfăşoară fără spectatori.

Eduard Novak: Toți sunt lângă mine și cred că au emoții mai mari decât am eu.

România participă cu 7 sportivi la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, care încep pe 24 august.