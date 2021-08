Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a ocupat, joi, locul al 11-lea, în proba de contratimp 1.000 de metri, categoriile de dizabilitate C4-5, din cadrul Jocurilor Paralimpice de la Tokyo.

În vârstă de 45 de ani, Novak a fost cronometrat cu timpul de un minut, şase secunde şi 918 miimi. La acest timp s-a aplicat un coeficient de 98,91 la sută, astfel că a Novak (categoria de dizabilitate C4) a contat în clasament cu 1:07.655.

Medalia de aur i-a revenit spaniolului Alfonso Cabello Llamas (C5), cu 1:01.557, record mondial la C5, argintul britanicului Jody Cundy (C4), cu 1.02.529, iar bronzul slovacului Josef Metelka (C4), cu 1:05.500.

„Locul 11. Numărul meu norocos şi <my personal best> ca timp în această probă, care nu este printre probele mele preferate şi în care au fost comasate două categorii (C4 şi C5). Cu toate acestea şi cu toate că nu sunt sprinter, am făcut o cursă foarte bună, de care sunt foarte mulţumit. Acum mă concentrez pentru proba de mâine, cea la care am obţinut aurul la Londra şi la care voi concura doar cu competitori din categoria mea (C4). Pentru ziua de azi, poziţia 11 în clasamentul mondial, într-o cursă de acest nivel, în care s-au stabilit un record mondial şi un record paralimpic, este un rezultat care mă bucură şi mă motivează. Fiţi alături de mine şi mâine! Vă mulţumesc!”, a scris Eduard Novak, pe Facebook, după cursa de joi.

Tot joi, în proba individuală de urmărire 3.000 de metri, categoria de dizabilitate C2, Eduard Mihăiţă Moescu a ocupat locul al nouălea, penultimul, conform News.ro.

România a cucerit până acum patru medalii la Jocurile Paralimpice, dintre care trei au fost obţinute de Eduard Novak, actualul ministru al Tineretului şi Sportului şi, deocamdată, singurul campion paralimpic al României: aur în 2012, la Londra (ciclism – urmărire individuală, categoria C4), argint, în 2008, la Beijing (ciclism – contratimp, cat. LC2) şi la Londra, în 2012 (ciclism – contratimp, cat. C4), precum şi o medalie de bronz câştigată de Alex Bologa, în 2016, la Rio de Janeiro (judo nevăzători – cat. 60 kg).