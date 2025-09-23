Directorul sportiv al celor de la Legia, a vorbit despre posibilitatea ca Edward Iordănescu, antrenorul polonezilor, să se întoarcă la cârma naționalei României. Edward Iordănescu este în atenția oficialilor Federației Române de Fotbal.

Mircea Lucescu, selecționerul României, a fost reconfirmat în funcție, dar conform spuselor lui Michal Zewlakow, Edward Iordănescu este în atenția oficialilor FRF.

„Nu este un secret că Iordănescu este în zona de interes a Federației Române de Fotbal. Este un om care a semnat un contract cu Legia. Avea opțiunea să prelungească cu echipa națională a României, dar a ales să vină la Varșovia. Discuțiile pe care le-am avut cu Iordănescu pentru a veni la Legia au fost cele mai ușoare pe care le-am avut. Tot ce am propus noi a fost acceptat. Ne-am concentrat mai mult pe discuții despre echipă și transferuri. Din toți candidații intervievați, sunt foarte mulțumit de alegerea făcută. Cred că Iordănescu este cel mai flexibil și îndeplinește lucrurile menționate de mine în primăvară”, a transmis Michal Zewlakow, directorul sportiv al celor de la Legia, conform celor de la legionisci.com .

Edward Iordănescu a semnat în această vară cu Legia după ce a stat liber de contract timp de un an. Ultimul post al lui Edward Iordănescu a fost cel de selecționer al României. De când a venit la Legia are 16 meciuri: 9 victorii, 4 remize și doar 3 înfrângeri. Legia se află pe locul 7 în campionatul Poloniei, cu 11 puncte acumulate în 7 etape.

George Pușcaș ar putea semna cu Legia Varșovia. Polonezii au vorbit despre posibilitatea ca fostul atacant de la Bodrum FK să ajungă sub comanda lui Edward Iordănescu.