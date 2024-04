”Câinii roșii” au fost egalați în minutul 90+13. Astfel, Dinamo București nu au profitat de ocazia de a scăpa de locurile de care duc direct în eșalonul secund, chiar dacă în prelungirile partidei cu Petrolul conduceau cu 1-0.

Dinamo București a remizat cu Petrolul Ploiești, la scorul de 1-1, în etapa a doua din play-out-ul Superligii. Gicu Grozav a egalat în minutul 90+13, dintr-un penalty controversat.

”Câinii roșii” nu au profitat de ocazia de a scăpa de locurile de care duc direct în eșalonul secund. Chiar dacă în prelungirile partidei cu Petrolul conduceau cu 1-0, un fault al lui Amzăr asupra lui Musi în careu le-a dat ocazia egalării ploeștenilor. După opt minute în care arbitrii VAR au analizat faza, Horațiu Feșnic a fost chemat la marginea careului pentru a decide dacă se impune acordarea unei lovituri de pedeapsă. În cele din urmă, Petrolul a beneficiat de un penalty și Gică Grozav și-a trecut numele pe tabela de marcaj.

Antrenorul dinamoviștilor nu a fost mulțumit că elevii lui nu au repetat în repriza a doua jocul din prima și s-au retras prea mult.

„Am controlat jocul în prima parte, nu le-am dat multe șanse. Planul în repriza a doua era să jucăm la fel ca în prima, să jucăm între linii. Petrolul a jucat cu mingi lungi. Au fost și faulturi ușoare acordate pentru ei în zone periculoase. Nu vreau să vorbesc despre decizia arbitrului, trebuie să accept. Am fost dezamăgit. Nu a fost vorba de calitate, au jucat cu mingi lungi și ne-au prins. Trebuia să avem mai multă posesie, să jucăm în spatele apărării adverse, dar nu am reușit. Trebuie să analizăm acest meci. Am mai avut probleme la mingile lungi, trebuie să ne pregătim mai bine în viitor. Poliția a fost bună, planul a fost să joace 45-60 de minute. A fost frumos cu copiii în tribune. Îmi pare rău pentru ei că am luat acest gol în prelungiri. Nu e la fel ca în mod normal, dar au dat totul să ne susțină. Le mulțumim! Fanii ne dădeau un plus de energie pe finalurile de meci”, a declarat Zeljko Kopic.