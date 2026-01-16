Viitoarea campioană europeană la handbal masculin va încasa în total 568.000 de euro din partea EHF pentru medalia de aur.

Cele 24 de echipe repartizate în 6 grupe de câte 4 formații, vor primi din partea Federației Europene câte 100.000 de euro pentru calificarea la turneul final.

Banii mai mulți se obțin de echipele care se vor califica în semifinale și apoi se vor lupta pentru titlul european. Viitoarea campioană europeană va primi un bonus de 468.000 de euro, iar medaliata cu argint are asigurată suma de 271.000 de euro.

Cine pierde semifinala și va câștiga medalia de bronz va fi premiată cu 122.000 de euro, iar locul 4 va pleca acasă cu 75.000 de euro. Principala favorită la câștigarea titlului european, este campioana mondială, Danemarca, cotată cu 1.35 la medalia de aur.

Cei mai buni jucători din lume sunt urmați de Suedia cu o cotă de 7.00 și Franța cu 9.00. Conform presei din Germania, pentru titlul mondial câștigat anul trecut, Danemarca a fost premiată cu 500.000 euro de către IHF.

Federația germană de handbal a anunțat că va premia cu 600.000 de euro, echipa națională, dacă aceasta va deveni campioană europeană. Suma a fost negociată de conducerea Federației germane de handbal cu 3 dintre liderii echipei: Johannes Golla, Julian Kostner și Andreas Wolff.

Dacă vor pierde finala, jucătorii germani vor primi 430.000 euro, iar dacă vor obține medaliile de bronz vor fi premiați cu 300.000 de euro. Pentru locul 4, sportivii germani au un bonus de 190.000 de euro, iar pentru locul 5, 100.000 de euro.

Handbaliștii pregătiți de islandezul Alfred Gislason primesc bani și pentru ieșirea din grupe, 75.000 de euro dacă obțin maximum de puncte, 6, și 50.000 de euro, dacă nu câștigă toate cele 3 partide.

Germania este vicecampioană olimpică la Paris 2024 și a câștigat ultima dată titlul european în 2016. La EURO 2026 este cotată cu șansa a 6-a la medalia de aur., cu o cotă de 25.00.