Rapid Bucureşti a învins echipa austriacă Hypo Niederoesterreich, cu scorul de 32-24 , în prima manşă din turul al doilea preliminar al competiţiei feminine de handbal EHF European League.

Rapid a fost condusă la Maria Enzersdorf cu 1-0 şi 2-1, dar apoi a controlat jocul până la capăt, făcând un pas mare spre faza următoare a competiţiei.

Diana Cristiana Ciucă a încheiat cu 9 intervenţii , iar Denisa Ştefania Şandru a avut 3.

Returul va avea loc pe 4 octombrie, la Chiajna.

Dacă va trece de Hypo, Rapid București va juca în turul al treilea preliminar contra echipei germane HSG Bensheim/Auerbach Flames, primul meci fiind programat la Bucureşti.

Minaur Baia Mare va juca direct în turul al treilea preliminar, iar Corona Braşov este calificată direct în faza grupelor.

Primele două clasate se vor califica în sferturi (21-29 martie), urmate de Turneul Final Four (16-17 mai).