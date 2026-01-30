Federația Europeană de Handbal a anunțat startul proiectului pilot „EHF Youth Club Trophy”, competiție pentru junioarele din generația 2009-2010.

Federația Europeană de Handbal organizează prima ediție a turneului european cu echipele de junioare ale echipelor înscrise în Liga Campionilor.

Dintre acestea, Brest, Storhamar și Sola au declinat invitația și în locul lor vor participa echipele de junioare de la Hypo Viena, Lokomotiva Zagreb și echipa turcă Kepez BSK. Echipele sunt formate cu jucătoare născute în 2009-2010.

La competiție participă 16 echipe care au fost împărțite în 4 grupe, iar câștigătoarele se vor califica în turneul Final Four care se va desfășura la Budapesta în perioada 6-7 iunie, în deschiderea turneului final din Liga Campionilor.

Reprezentantele României în Liga Campionilor, CSM București și Gloria Bistrița au acceptat să-și înscrie echipele de junioare 2, din generația 2009-2010, în această competiție.

CSM București are o generație excelentă la această categorie de vârstă, fetele antrenate de fosta internațională Elena Moise și de fiul său, Alexandru, fiind campioane anul trecut la junioare 3.

În „EHF Youth Club Trophy”, CSM București a fost repartizată în grupa de la Ankara, unde va juca alături de Odense, Metz și gazdele de la Kepez.

CSM București are o academie de handbal cu aproximativ 370 de fete și băieți, care este coordonată de fostul internațional, Alexandru Dimache.

Cealaltă echipă românească din competiție, Gloria Bistrița va organiza una dintre cele 4 grupe și va juca alături de Esbjerg, Debrecen și Borussia Dortmund.

Echipa Bistriței cu jucătoare născute în 2009-2010 s-a calificat anul trecut în turneul final de junioare 3 și este antrenată de fosta internațională, Mihaela Senocico.

Clubul din Bistrița are una dintre cele mai puternice academii de handbal din România, iar activitatea este coordonată de Claudiu Evi.

Cu un buget de aproximativ 1 milion de euro, Gloria Bistrița are printre cele mai bune condiții din țară, iar de acestea beneficiază 930 de copii care joacă handbal la toate categoriile, de la baby handbal la juniori 1.