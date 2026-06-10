O nouă anchetă de răsunet a procurorilor DIICOT scoate la iveală pericolele ascunse din jurul școlilor din Zalău, unde un elev a fost trimis în judecată după ce a distribuit substanțe interzise colegilor săi.

Fenomenul consumului de substanțe interzise în rândul tinerilor continuă să lovească județul nostru. Prin rechizitoriul din data de 5 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sălaj au dispus trimiterea în judecată a unui inculpat în vârstă de 16 ani.

Din probele adunate de anchetatori, a reieșit că la data de 27 noiembrie 2025, în timp ce se afla în imediata apropiere a unei unități școlare din municipiul Zalău, minorul, care are calitatea de elev, a oferit cu titlu gratuit altor doi adolescenți, de 16 și 17 ani, o țigaretă confecționată artizanal ce conținea canabis. Din nefericire, în urma consumului, unul dintre minori a acuzat stări severe de rău, fiind necesară intervenția de urgență a medicilor și spitalizarea sa în cadrul unității medicale locale.

Locul în care s-a petrecut fapta ridică mari semne de întrebare privind siguranța elevilor, unitatea școlară respectivă învecinându-se direct cu un bar, dar și cu o grădiniță cu program normal. Dosarul penal a fost înaintat pentru soluționare către Tribunalul Sălaj. Această etapă din proces reprezintă finalizarea oficială a anchetei penale și sesizarea judecătorilor, însă, conform Codului de procedură penală, inculpatul beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție până la o sentință definitivă.

Prin trimiterea în judecată a acestui elev din municipiu, cazul de la Zalău readuce în atenția publică necesitatea urgentă a unor măsuri stricte de securitate și monitorizare în perimetrul instituțiilor de învățământ din județul Sălaj, amintindu-le părinților și autorităților că flagelul drogurilor a coborât periculos de mult în rândul minorilor.