Elevii din Sălaj și-au testat curajul și abilitățile de salvatori. Inspectoratul Școlar Județean, în colaborare cu pompierii de la ISU „Porolissum”, au organizat etapa județeană a concursului național „Cu viața mea apăr viața”. Competiția, găzduită de Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău, a adunat la start 10 echipaje de gimnaziu și liceu. Tinerii au trecut prin probe teoretice dar și practice extrem de dificile, de la transportul răniților pe targă, până la deplasarea cu masca pe figură printre obstacole. Cei mai buni au fost premiați, iar câștigătorii au fost felicitați de oficiali. Vedem cine sunt premianții județului, în materialul următor.

Mobilizare și spirit de echipă la faza județeană a competiției „Cu viața mea apăr viața”. 10 echipaje din tot județul Sălaj s-au întrecut pentru a demonstra că știu cum să reacționeze în situații de urgență. Elevii au avut de înfruntat 3 probe intense: o testare teoretică și 2 trasee aplicative contra cronometru. Aceștia au transportat un accidentat pe targă pe o distanță de 50 de metri și s-au deplasat cu masca pe figură într-un raion cu obstacole contaminat.

La finalul probelor, clasamentul a stabilit marii câștigători. La ciclul gimnazial, locul 1 a fost cucerit de Școala Gimnazială numărul 1 Chieșd, urmată pe podium de Școala „Lucian Blaga” din Jibou și Școala „Horea” din Șimleu Silvaniei.

La nivel liceal, marii învingători sunt elevii de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei. Locul 2 a revenit gazdelor de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, în timp ce poziția a 3-a a fost ocupată de Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” din Zalău.

Festivitatea de premiere s-a desfășurat în prezența Inspectorului Școlar General, Gheorghe Bancea, care i-a felicitat pe elevi pentru implicare. Atât organizatorii, cât și reprezentanții ISU Sălaj au transmis aprecieri tuturor cadrelor didactice și voluntarilor care au contribuit la succesul evenimentului.

Toate informațiile oficiale legate de desfășurarea competiției și rezultatele finale obținute de elevi au fost puse la dispoziția redacției noastre de către Biroul de Presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj.