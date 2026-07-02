Performanță istorică pentru învățământul din județul Sălaj, la una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de robotică din lume. Echipa CNaPSys de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău a câștigat Premiul 1 în cadrul evenimentului de elită de la Istanbul. Eforturile titanice ale elevilor au fost dublate de un sprijin uriaș din partea părinților, care au transformat rețelele de socializare în platforme de susținere și mândrie pentru comunitate.

Tinerii geniali din Sălaj scriu istorie în tehnologia mondială. Echipa de robotică CNaPSys, cu numărul de identificare 22586, de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău, a cucerit Premiul 1, numit „Control Award”, în divizia Valens, în cadrul marii competiții internaționale desfășurate în Turcia.

Această distincție extrem de valoroasă recompensează excelența în programare, proiectarea unică a sistemelor de control și performanța tehnică de vârf a robotului construit în laboratorul de la Zalău. Parcursul echipei în faza de playoff s-a încheiat după 3 meciuri de o intensitate maximă, disputate alături de colegii lor din Alianța 4. Dincolo de trofeul oficial, succesul a declanșat un val uriaș de emoție în rândul părinților care i-au susținut de acasă. Pe paginile de socializare, mesajele familiilor arată dimensiunea sacrificiului din spatele acestei victorii. Părinții vorbesc cu mândrie despre sutele de ore petrecute de elevi în laborator, despre nopțile târzii pline de teste, analiză și programare, dar și despre dorința fantastică a tinerilor de a-și perfecționa robotul. Mesajele speciale de felicitare transmise pentru toți membrii echipei, pentru mentori, dar și pentru Andrei Ciortea-Suciu, cel care a coordonat funcțiile robotului, demonstrează că pasiunea și dedicarea totală sunt întotdeauna răsplătite.

Zalăul a strălucit la Istanbul prin 2 reprezentante de excepție. O evoluție absolut impresionantă a avut-o și cea de-a 2-a echipă din județ, numită Brainstorms, cu numărul de identificare 19152. Acești elevi au reușit să obțină 3 victorii mari în faza de playoff, dând dovadă de un spirit de luptă incredibil și o pregătire tehnică de nivel mondial. Comunitatea din Sălaj are toate motivele de mândrie, deoarece participarea celor 2 echipe la această competiție majoră confirmă valoarea uriașă a centrelor de robotică locale și demonstrează că investițiile în educație și tehnologie aduc recunoaștere internațională pentru România.