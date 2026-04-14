Vacanța de Paște s-a încheiat, iar elevii revin acum la cursuri pentru cel mai lung modul al anului școlar 2025-2026. Marea vacanță de vară va începe pe 19 iunie 2026.

După o pauză binemeritată începută pe 4 aprilie, care a reunit sărbătorile pascale catolice și ortodoxe, elevii din România revenin în bănci. Revenirea marchează debutul celui de-al cincilea și ultimul modul de studiu din structura anului școlar 2025-2026, o etapă marcată de pregătiri intense pentru examenele naționale și finalizarea mediilor.

Urmează nouă săptămâni de foc până la vacanța de vară.

Modulul care începe este cel mai întins interval de cursuri neîntrerupte din acest an, desfășurându-se pe parcursul a peste nouă săptămâni. Deși este o perioadă solicitantă, unele unități de învățământ vor alterna orele de curs cu activități din programele „Școala Altfel” sau „Săptămâna Verde”, oferind un ritm mai relaxat în primele zile de după vacanță, pentru unitățile de învățământ care nu au desfășurat până acum aceste programe.

Pentru majoritatea elevilor, „marea vacanță” de vară va începe pe 19 iunie 2026. Până atunci însă, efortul se va concentra pe consolidarea materiei și evaluările finale, acest ultim modul fiind decisiv pentru situația școlară anuală.

Urmează însă un calendar special pentru anii terminali, iar emoțiile examenelor încep în iunie.

Ca de obicei, elevii care susțin examene naționale vor încheia cursurile mai devreme, pentru a beneficia de timp suplimentar de studiu:

Absolvenții de liceu (clasa a XII-a): Vor spune „adio” băncilor școlii pe data de 4 iunie. Aceștia nu vor avea mult timp de răgaz, deoarece probele examenului de Bacalaureat sunt programate să debuteze rapid, pe 8 iunie.

Elevii de clasa a VIII-a: Vor finaliza cursurile pe 12 iunie. Pentru ei, Evaluarea Națională va începe pe data de 22 iunie, având la dispoziție zece zile pentru ultimele recapitulări.

Această organizare modulară are scopul de a oferi echilibru, însă presiunea finalului de an rămâne ridicată, în special pentru cei care se pregătesc pentru admiterea la liceu sau facultate.

Rămâne de văzut cum se vor adapta elevii și cadrele didactice acestui maraton de nouă săptămâni, ultimul obstacol înainte de binemeritata vacanță de vară ce va începe pe 19 iunie.

Succes tuturor elevilor în acest ultim modul, cu un gând special pentru absolvenții care intră în linie dreaptă pentru examenele carierei lor de până acum.