O medalie de argint și trei de bronz au fost obținute de către elevii sălăjeni la etapa națională a Concursului Internațional pentru Juniori InfO(1) Cup. Competiția a reunit aproape 200 de elevi din 13 state, Sălajul fiind reprezentat de 16 concurenți. 10 dintre ei s-au calificat pentru etapa internațională.

Cea de-a cincea ediție a Concursul Internațional pentru Juniori InfO(1) Cup a avit loc în perioada 13-14 februarie, aproape 200 de elevi din 13 state testându-și, cu acest prilej, cunoștințele la informatică. Manifestarea a fost organizată de către Centrul Județean de Excelență Prahova și s-a derulat în două runde: una naţională, dedicată elevilor născuți după 1 ianuarie 2005 (clasele V – IX), şcolarizaţi în centrele de excelenţă din România, şi una internaţională, la care au participat echipe reprezentantive din 13 ţări.

Centrul Judeţean de Excelenţă Sălaj a fost reprezentat de 16 elevi (7 gimnaziu, 9 liceu), pregătiţi şi coordonaţi de către profesorii Paula-Cristina Deac, Florin Morar și Gheorghe Revnic, 10 dintre ei fiind calificați pentru etapa internațională din 14 februarie.

În urma întrecerii, sălăjenii au cucerit la etapa națională o medalie de argint, prin elevul Cristian Alexuțan, din clasa a IX-a, și trei de bronz: Andrei Maxim, clasa a IX-a, Ionuț-Radu Șandor (clasa a VI-a) și Alexia-Irina Tomole, clasa a IX-a. Toți premianții studiază la Colegiul Național „Silvania”. Toți aceștia s-au calificat pentru etapa internațională, împreună cu alți șase elevi merituoși și ei de la CNS: Nicolae-Liviu Ciurbe (clasa a VI-a, CNS), Roland Petrean (clasa a VI-a Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”), Ștefan Șandor (clasa a IX-a, CNS), Iulia Șanta (clasa a IX-a, CNS), Segiu Tuduce (clasa a IX-a, CNS) și Robert Turos (clasa a IX-a, CNS).

Comisiile ştiinţifice şi tehnice au fost formate din elevi medaliaţi la Olimpiada Naţională şi Internaţională de Informatică, printre care și elevii Colegiului Național “Silvania” – Andrei Cotor și Alex-Nicolae Pop.