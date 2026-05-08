Competiția a debutat într-o atmosferă plină de adrenalină, reunind cele mai bune echipe de pompieri și paramedici din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și gazdele de la ISU Sălaj. Deschiderea oficială s-a bucurat de prezența prefectului județului Sălaj, Cristian-Claudiu Bîrsan, și a medicului șef UPU SMURD Zalău, dr. Tatiana Barcuieș.

Probele sunt concepute să reproducă fidel intervențiile reale: descarcerarea victimelor din vehicule avariate și acordarea primului ajutor calificat în situații critice. Fiecare mișcare este atent monitorizată de arbitri, fiind punctate viteza de reacție, tehnica de lucru și coordonarea echipei.

Pompierii și paramedicii demonstrează că sunt pregătiți să facă față oricărei provocări, oferind publicului sălăjean ocazia rară de a vedea „la cald” cum se desfășoară o intervenție de salvare. Competiția s-a derulat în perioada 7-8 mai 2026, salvatorii având alături comunitatea locală care a susținut echipele aflate în concurs.

Dincolo de trofee și clasamente, această competiție desfășurată la Zalău reprezintă un antrenament vital pentru momentele în care viața cetățenilor depinde de precizia și rapiditatea acestor eroi în uniformă, care demonstrează zi de zi că sunt scutul de protecție al comunității noastre.

Importanța prezenței ISU Sălaj în mijlocul nostru este dublată de puterea solidarității, demonstrată din plin prin programul național „Salvator din pasiune”, care a împlinit 10 ani de la lansare — un deceniu în care dorința de implicare civică a sălăjenilor s-a transformat într-un pilon vital de sprijin, dovedind că, alături de cei peste 18.000 de voluntari instruiți la nivel național să salveze vieți și bunuri, sprijinul activ al comunității este cel care face cu adevărat diferența în momentele critice.