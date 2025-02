Atacantul Elvir Koljic, în vârstă de 28 de ani, a ales să părăsească Universitatea Craiova și să semneze cu rivala FCSB.

Koljic a fost la primele sezoane în Bănie unul dintre cei mai importanți oameni din lot și devenise chiar unul dintre cei mai buni atacanți din Superliga. Problemele medicale l-au făcut însă indisponibil pentru perioade îndelungate și nu a mai reușit să revină la forma inițială.

„Am ales să merg la FCSB pentru că nu mai puteam juca la Craiova. Mi s-a spus că s-au adus alți jucători, iar eu nu mai am loc să joc. Aveam 2 variante. Să merg în Bosnia sau la FCSB. Cei din Bosnia n-au plătit cât și-au dorit cei de la Craiova. Am înțeles apoi că patronii de la Craiova și FCSB, domnii Rotaru și Becali, s-au înțeles. Apoi au vorbit și cu impresarul meu și lucrurile au fost clare. Cu mine nu a vorbit nimeni nimic, dar am înțeles că totul este în regulă. Când am aflat informația, eu eram la antrenament la Craiova, chiar eram în lot pentru meciul de astăzi cu U Cluj, dar având în vedere ce s-a întâmplat, îmi fac bagajele și merg la București. Joi dimineața fac vizita medicală, apoi, dacă totul este în regulă, semnez cu FCSB”, a declarat Elvir Koljic.