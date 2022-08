Emma Răducanu (19 ani, 10 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Washington, după ce s-a impus în meciul din optimi cu Maria Camila Osorio (20 de ani, 67 WTA), scor 7-6 (5), 7-6 (4).

Meciul dintre Emma Răducanu și Maria Camila Osorio a durat nu mai puțin de două ore și 47 de minute. Sportiva din Marea Britanie cu origini românești spune că partida a consumat-o enorm.

”Cred că a fost unul din meciurile cele mai fizice pe care le-am jucat. A fost un efort monumental pentru a câştiga. Sunt foarte fericită şi mândră de felul în care am luptat în momentele importante. Asta îmi dă multă încredere.

Cred că am murit de 3 ori în acest meci. Sincer, nu știu cum am revenit și am câștigat. Camila este o luptătoare incredibilă, fiecare punct a fost teribil de greu. Poate că nu lovește atât de tare, dar îți trimite înapoi din nou și din nou, e incredibil cât poate lupta.

A reușit să revină de la 4-2, 40-0, salvând trei mingi de meci. Sunt extrem de fericită că am reușit, în cele din urmă, să câștig”, a declarat Emma Răducanu, la finalul meciului de la Washington.