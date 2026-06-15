Eveniment de gală și organizare fără cusur la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” din Zalău. Absolvenții claselor a 8-a au trăit momente unice în cadrul unei festivități de absolvire spectaculoase, desfășurate în fața unui amfiteatru plin până la refuz. Alături de profesori și părinți, la eveniment au luat parte oficialități de rang înalt din județ, printre care prefectul Claudiu Cristian Bârsan și inspectorul școlar general Gheorghe Bancea. Ceremonia a fost deschisă de directoarea unității de învățământ, Daniela Margin, cea care a coordonat impecabil întreaga desfășurare a festivității.

Amfiteatrul a fost plin, plin și a vibrat sub o atmosferă de mare sărbătoare la festivitatea de absolvire a claselor a 8-a de la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” din Zalău. Evenimentul, organizat într-un mod absolut impecabil, a adus împreună nu doar comunitatea școlară, ci și oficialități de top din județul Sălaj. Printre invitații de onoare s-au numărat prefectul Claudiu Cristian Bârsan și inspectorul școlar general, profesorul Gheorghe Bancea, prezențe care au confirmat încă o dată prestigiul și importanța acestei instituții de învățământ zălăuane.

Discursul de deschidere a fost rostit de directoarea școlii, doamna Daniela Margin.

Directorul unității de învățământ a coordonat cu măiestrie întreaga desfășurare a programului și le-a transmis tinerilor absolvenți un mesaj cald, plin de mândrie și încurajare pentru drumul ce li se așterne în față. Mesajele venite de la prezidiu din partea oficialităților au subliniat importanța educației de calitate primite în această școală și au oferit un plus de încredere adolescenților care se pregătesc pentru viitor.

Fiecare clasă a fost aplaudată la scenă deschisă, iar strigarea ultimului catalog a lăsat să se vadă dâre de emoție și nostalgie pe chipurile elevilor care se despart după 4 ani de gimnaziu. Pe lângă înmânarea diplomelor și premierea excelenței academice, momentul predării cheii a marcat simbolic trecerea ștafetei către generațiile viitoare. De mâine, absolvenții de la „Gheorghe Lazăr” intră în linie dreaptă cu pregătirile pentru Evaluarea Națională. Ei lasă în spate o zi organizată exemplar, pe care cu siguranță nu o vor uita niciodată.