Momente de profundă emoție și nostalgie la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” din Zalău. Absolvenții claselor a 8-a au trăit festivitatea care marchează finalul unei etape unice din viața lor și trecerea spre adolescență. În prezența profesorilor, a părinților și a invitaților de onoare, curtea școlii a devenit neîncăpătoare pentru lacrimile de despărțire, dar și pentru speranțele unui nou început. Conducerea unității de învățământ, prin vocea doamnei director Simona Crișan, le-a transmis tinerilor un mesaj puternic de susținere în pragul primului mare examen al vieții lor.

Ploaia căzută la Zalău nu a putut sta în calea emoțiilor și a sărbătorii. Din cauza vremii nefavorabile, festivitatea de absolvire a Școlii Gimnaziale „Simion Bărnuțiu” a fost mutată de pe terenul de sport direct în Amfiteatrul din Parcul Central.

Chiar și în acest nou decor acoperit, atmosfera a vibrat sub imperiul unor trăiri copleșitoare. Pentru zeci de elevi de clasa a 8-a, clopoțelul a sunat lung și insistent pentru ultima oară în formula care i-a consacrat ca o mare familie. Festivitatea a transformat trecutul format din 9 ani de amintiri prețioase într-o pagină de istorie personală și a deschis larg porțile viitorului. A fost ziua în care s-a reflectat asupra anilor de muncă, a prieteniilor legate pe băncile școlii și a orelor petrecute alături de mentori.

Directorul instituției, Simona Crișan, a deschis evenimentul în fața amfiteatrului plin, adresându-se unei asistențe numeroase formată din onorabili invitați, cadre didactice și părinți mândri, urmat de discursul oficialitaților.

Directorul școlii a subliniat că absolvirea este în mod firesc marcată de tensiune și sentimente intense, reprezentând un final, dar mai ales un nou drum care abia acum prinde contur în devenirea tinerilor ca adulți. Opt ani de gimnaziu și un an pregătitor în care elevii au râs, au plâns și au crescut împreună au fost condensați în aplauzele colective care au răsunat puternic sub cupola amfiteatrului din parc.

Conducerea școlii le-a reamintit absolvenților că statutul de promovat vine la pachet cu o responsabilitate sporită, o gândire matură și multă hotărâre. Profesorii i-au îndemnat pe elevi să își urmeze cu încăpățânare idealurile, să nu se teamă de eșecuri și să aibă încredere deplină în propria intuiție și în inimă. Mesajul cadrelor didactice a fost unul de maximă deschidere, asigurându-i pe tineri că porțile școlii le vor rămâne mereu deschise pentru sprijin și îndrumare, indiferent de liceele unde vor ajunge.

Pentru dascălii de la „Simion Bărnuțiu”, această generație a însemnat o nouă acumulare de experiențe profesionale și sufletești. Cadrele didactice au mărturisit că procesul de educație nu a fost lipsit de provocări. Unii elevi s-au mai împiedicat pe parcurs, însă profesorii au fost acolo la timp să îi ridice, să îi scuture de praf și să le arate drumul cel drept. Pe cei care au pășit mai încet sau mai stângaci, școala a reușit să îi stimuleze și să le sporească ritmul, în timp ce marea majoritate a mers hotărâtă până la capăt, făcând întreaga comunitate din Zalău mândră de rezultatele lor.

Un moment special al discursului de pe scena amfiteatrului a fost dedicat părinților. Aceștia au fost îndemnați să se bucure de adolescenții frumoși, inteligenți și optimiști de astăzi, care până mai ieri erau doar niște omuleți plini de timiditate. Directorul școlii le-a cerut părinților să le fie sprijin necondiționat și să le explice mereu diferența dintre bine și rău, garantând astfel că acești tineri veseli și sănătoși își vor găsi locul lor important în lume.

Un moment de maximă mândrie pentru întreaga comunitate școlară a fost premierea excelenței academice. Anul acesta, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” se mândrește cu o performanță rară, având nu mai puțin de 4 șefi de promoție. Acești tineri remarcabili au reușit performanța absolută de a absolvi cursurile gimnaziului cu media generală 10, fiind aplaudați la scenă deschisă de colegi, profesori și părinți pentru munca, disciplina și talentul demonstrate de-a lungul celor 4 ani de studiu.

Finalul festivității a fost marcat de urări de succes pentru Evaluarea Națională care bate la ușă. Cu îndemnul cald „Drum bun, dragi absolvenți”, promoția 2026 își ia rămas bun de la Școala „Simion Bărnuțiu” într-un cadru inedit oferit de Parcul Central și pășește cu încredere spre examenele care vor urma.