Emoții pentru România în preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026. Deja avem o sancțiune, un meci cu porțile închise pentru primul joc de acasă din viitoarea ediție a Ligii Națiunilor, care va începe în toamna anului viitor.

Dar acum este vorba despre competiția care se organizează sub egida FIFA, unde suntem de asemenea recidiviști, fiindcă am fost taxați din pricina folosirii pirotehnicelor și a scandărilor xenofobe la meciurile cu Bosnia-Herțegovina și cu San Marino. La partida cu Cipru, de pe Arena Națională, am fost obligați să închidem 15% din capacitatea stadionului, iar FRF a plătit și o amendă de 30.000 de euro.

Lucrurile nu s-au liniștit în privința unor grupuri de suporteri români, în special a celor de la „Uniți sub tricolor”. Astfel, nici cu Austria, nici cu Cipru nu au lipsit pirotehnicele din tribune. La Viena, aproape că s-a „aprins” peluza în care au fost grupurile ultras cele mai dure, evenimente pe care observatorii FIFA de joc, dar și arbitrii respectivelor partide le-au semnalat în rapoartele lor.

Au fost iar scandări xenofobe, dar, spre norocul nostru, surse FRF susțin că acestea ar fi trecut neobservate, fiindcă la cele două partide nu au fost prezenți și observatori FARE, care vin neanunțați și semnalează forurilor disciplinare fotbalistice dacă s-au înregistrat scandări xenofobe sau rasiste în timpul unor partide de fotbal.

Pentru cele semnalate în rapoartele suplimentare ale oficialilor, Comisia de Disciplină FIFA a demarat două proceduri împotriva FRF și a naționalei României, cazurile urmând să fie judecate în jurul datei de 20 iunie. Așadar, săptămâna viitoare am putea avea o decizie.

Cum principalele capete de acuzare sunt legate de folosirea pirotehnicelor, fără alte incidente deosebite, cei de la Casa Fotbalului se așteaptă doar la o amendă mai mare, dar nu și la un meci cu sancțiuni mai drastice, precum jucarea cu porțile închise și în aceste preliminarii.

Nimic nu este sigur în acest moment, pentru că nimeni nu poate anticipa cum va judeca respectivul for și cât de mult va conta că suntem recidiviști. Primul joc de acasă din calificările pentru CM 2026 este pe 12 octombrie, cu Austria, principala favorită la locul 1 în grupă.