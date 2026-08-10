Misiune îndeplinită cu succes pentru salvatorii sălăjeni în Republica Franceză. Pompierii români care au participat la stingerea incendiilor de pădure din Hexagon s-au întors săptămâna trecută acasă. Cel de-al 2-lea contingent național a fost coordonat chiar de un ofițer din județul Sălaj, colonelul Florin Opriș, care a condus o echipă de elită formată din 40 de militari și 8 autospeciale.

Săptămâna trecută s-au întors acasă pompierii români care au participat, în perioada 16–31 iulie, la o misiune crucială de sprijin în Republica Franceză. Intervenția a avut loc în cadrul programului de pre-poziționare prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Cel de-al 2-lea contingent al modulului național specializat în stingerea incendiilor de pădure a fost format din 40 de pompieri și 8 autospeciale de intervenție. Această misiune internațională de mare responsabilitate a fost coordonată de un ofițer sălăjean, colonelul Florin Opriș, prim-adjunct al inspectorului șef al ISU Porolissum Sălaj, care a îndeplinit rolul de team leader.

Din echipa de salvatori au făcut parte și 7 pompieri din cadrul ISU Sălaj. Aceștia sunt plutonier adjutant șef Andrei Maior, plutonier adjutant Andrei Crișan, plutonier adjutant Ciprian Moldovan, plutonier adjutant Alin Păușan, plutonier adjutant Cosmin Rad, plutonier major Raul Feșteu și plutonier Mihai Moigrădan. Pe parcursul celor 2 săptămâni de misiune, pompierii români au intervenit zi și noapte pentru stingerea incendiilor violente de vegetație uscată și de pădure. Aceștia au acționat în condiții extrem de solicitante și în zone greu accesibile, reușind să limiteze focarele și să protejeze locuințele, comunitățile și infrastructura amenințată de flăcări.

Dincolo de intervențiile operative din teren, misiunea din Franța a însemnat și un valoros schimb de experiență între pompierii români și structurile franceze, contribuind direct la consolidarea cooperării europene. Profesionalismul militarilor noștri a fost lăudat de autoritățile din Hexagon. În timp ce pompierii sălăjeni au revenit acasă după o misiune îndeplinită cu un curaj exemplar, efortul României în Franța continuă prin activitatea celui de-al 3-lea schimb, care desfășoară în prezent noi misiuni operative de sprijin.