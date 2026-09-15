Gloria Bistrița a cedat fără drept de apel pe terenul campioanei Europei, Metz Handball, într-o confruntare din grupele Ligii Campionilor. Partida sa încheiat cu scorul de 40-26 în favoarea formației franceze, diferența de 14 goluri reprezentând cel mai mare ecart înregistrat în actuala campanie a competiției. Deși au început curajos, jucătoarele antrenate de Carlos Viver nu au putut rezista iureșului ofensiv declanșat de gazde în repriza secundă.

Momente dificile pentru Gloria Bistrița în cea mai importantă competiție intercluburi din handbalul feminin european. Reprezentanta României a suferit o înfrângere severă pe terenul deținătoarei trofeului Ligii Campionilor, Metz Handball. Partida disputată în Franța sa încheiat cu scorul de 40-26 pentru gazde. Această diferență de 14 goluri, poate în acest moment, cel mai mare ecart înregistrat într-un meci din actuala ediție a turneului, indiferent de grup.

Principalele arme ofensive ale echipei din Metz au fost Jorgensen, cu 8 goluri marcate, Valentini, cu 6 reușite, secundare de Pintat și Schneider, fiecare cu câte 5 goluri. De cealaltă parte, pentru formația din Bistrița s-au remarcat Paulo, autoare a 6 goluri, urmată de Engel, So Delgado și Ostase, toate cu câte 5 reușite pe tabele de marcaj.

Meciul a început sub auspicii favorabile pentru elevele antrenate de spaniolul Carlos Viver, care au reușit să preia inițiativa și să conducă pe tabelă cu scorul de 4-2. Replica gazdelor a fost însă devastatoare. Franțuzoaicele au taxat rapid fiecare eroare și au reușit sau serie impresionantă de 7 goluri consecutive. Tehnicianul Gloriei a încercat să oprească forțând advers prin solicitarea unui time-out, moment după care bistrițencele au reușit temporar să stăvilească atacurile adverse.

Echilibrul a fost doar unul de fațadă, deoarece Metz a intrat la cabine cu un avantaj substanțial de 6 goluri, scor 17-11. În partea a doua a jocului, campioana Europei sa dezlănțuit total în atac, profitând de breșele din apărarea româncă și ducând scorul final la o categorie 40-26.

This rundă a adus și alte rezultate interesante în cadrul aceleiași grupe. Formația HSG Blomberg-Lippe a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Storhamar Handball Elite cu scorul de 23-27. În paralel, puternica echipă Gyori Audi sa impus fără probleme în fața grupării Nykoebing Falster Handbold cu scorul de 35-25, în timp ce Odense Handbold a câștigat duelul cu Podravka Koprivnica, scor 31-24.

În ceea ce privește configurația clasamentului, Metz Handball și Gyor conduc grupa cu maximum de puncte, adică 4. Ele sunt urmate de Odense cu 3 puncte, iar Storhamar și Gloria Bistrița împart pozițiile următoare, fiecare câte 2 puncte acumulate. Partea inferioară a clasamentului este ocupată de Nykoebing cu 1 punct, în timp ce Blomberg-Lippe și Podravka rămân fără niciun punct strâns.

Pentru Gloria Bistrița, care se află la a 3-a participare în istorie în Liga Campionilor, după ce în stagiunea precedentă a atins faza sferturilor de finală, calendarul aduce noi provocări majore. Programul competițional programează dueluri de foc cu celelalte forțe ale grupei, inclusiv o confruntare pe teren propriu împotriva celor de la Odense pe data de 20 septembrie, urmată de o deplasare extrem de grea la Gyor, fixată pentru date de 3 octombrie.