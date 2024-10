În weekendul 25-27 octombrie, naționala feminină de handbal a României a participat la cea de-a 54-a ediție a Trofeului Carpați, încheind turneul cu o victorie și două înfrângeri, clasându-se astfel pe locul 4.

România a debutat cu succes la Trofeul Carpați, câștigând cu 36 la 25 duelul cu Macedonia de Nord. A urmat o înfrângere neașteptată și dureroasă în fața Elveției, cu scorul de 27-36, și apoi un nou meci pierdut împotriva Braziliei cu scorul de 31-34.

România a reacționat după eșecul cu Elveția și a reușit o prestație mult mai bună în confruntarea cu Brazilia. Florentin Pera s-a arătat mulțumit de evoluția elevelor sale:

„Am încheiat acest turneu cu un joc foarte bun din punctul meu de vedere, având în vedere valoarea adversarului. Trebuie să vedem realitatea: Brazilia este o echipă extrem de valoroasă, cu jucătoare experimentate. Dacă e să ne uităm numai la Bruna de Paula, care este una din cele mai bune jucătoare din lume și astăzi a jucat cel mai mult la acest turneu. Cred că am arătat că ieri a fost, într-adevăr, un accident, cel puțin repriza a doua, și că echipa națională a României are perspective”, a spus antrenorul României înainte de a vorbi despre alte două accidentări apărute în lot, Sorina Grozav și Yaroslava Burlachenko.

Pera a dezvăluit că el a insistat pentru aducerea Elveției și Braziliei la acest turneu, dorindu-și să aibă adversare puternice și a declarat că astăzi a căutat să obțină un rezultat bun:

„Ultimele două ediții, de când am venit la echipa națională, le-am câștigat, ambele numai cu victorii. Nu tot timpul acest lucru te ajută. Până la urmă, trebuie să ai adversari puternici, trebuie să ai echipe valoroase, să vezi unde ești. Suntem la început de drum. Echipa este în reconstrucție, cu o medie de vârstă de 23, 24 de ani. Trebuie timp, trebuie răbdare și echipa națională a României trebuie susținută . Recunosc că astăzi am încercat să câștigăm meciul, a fost singurul meci în care am jucat la rezultat. Ne-am dorit foarte mult victoria”, a declarat antrenorul român.