Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede că autorităţile locale din toată ţara care alocă fonduri pentru sport vor fi obligate să dea bani şi pentru susţinerea activităţii sportive la nivel de copii şi junori. Legea prevede că primăriile trebuie să aloce cel puţin 30% din bugetul pentru activităţi sportive pentru copii şi juniori.

Actul normativ promulgat de Președintele României are ca obiect de reglementare completarea art. 18¹ din Legea nr.69/2000, cu un nou alineat, alin. (5), astfel încât din sumele alocate din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive, potrivit alin. (1), (2) sau (4), minim 30% din cuantumul aprobat să fie direcţionat pentru susţinerea activităţii sportive şi promovarea unui stil de viaţă sănătos la nivel de copii şi juniori, pe bază de proiecte anuale.

Astfel, conform legii promulgate de către şeful statului, autorităţile locale vor avea posibilitatea să finanţeze orice ramură sportivă şi orice tip de structură sportivă, de drept public sau privat, cu o singură condiţie şi anume să se afle pe raza unităţii teritorial-administrative respective.

Vor putea fi finanţate şi structurile sportive şcolare care aparţin de unităţile de învăţământ din respectiva unitate administrativ-teritorială, măsură care vizează în special localităţile cu un număr mai mic de copii şi tineri.

Proiectul de lege iniţiat de USR a fost adoptat, decizional, de către Camera Deputaţilor, pe 4 octombrie.Potrivit unui comunicat de presă al USR, în România, rata celor care nu practică nicio formă de sport sau mişcare în segmentul de vârstă 5-14 ani este de 47%. Cifra creşte aproape de 79% în segmentul 15-24 ani.

Recent, ministrul Sportului a declarat ca sportul romanesc a inregistrat un regres semnificativ in ultimii ani si ca a fost nevoie de elaborarea unei Strategii Nationale pentru Sport ca sa se ofere stabilitate acestui domeniu. Prin urmare, prin Strategia Nationala pentru Sport, elaborata de Ministerul Sportului, in colaborare cu specialisti ai Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, se urmareste introducerea mai multor ore de educatie fizica la scoala, plus a unor activitati fizice extrascolare, in urmatorii 10 ani.