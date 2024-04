Etapa a 21-a din campionatul primului eșalon de handbal feminin a programat sâmbătă cinci partide, încheiate cu trei victorii ale gazdelor și două ale oaspetelor. Cele două echipe retrogradate se știu deja, acestea fiind Știința București și Dacia Mioveni.

Etapa a 21-a din campionatul primului eșalon feminin a programat sâmbătă cinci partide, încheiate cu trei victorii ale gazdelor și două ale oaspetelor. Cum cele două echipe retrogradate se știu deja, miza în subsolul clasamentului este acum evitarea barajului de menținere. Deocamdată, victoriile obținute sâmbătă de CSM Târgu Jiu și Corona Brașov au trimis-o pe Minaur Baia Mare pe loc de baraj, alături de HC Zalău. Duminică s-a jucat meciul HC Dunărea Brăila – Dacia Mioveni, în urma căruia echipa din Argeș va retrograda.

Vicecampioana CS Rapid a trecut de CSU Ştiinţa Bucureşti, singura echipă fără vreun punct, cu 28-21, în Sala Agronomia.

Surorile Kanor au fost cele mai bune marcatoare ale învingătoarelor, cu 5 goluri (Orlane), respectiv 4 goluri (Laura). Portarul Diana Ciucă a avut 10 intervenții.

David Ginesta Montes a declarat după victoria cu Știința București: „Acest meci a fost important pentru noi pentru că am câștigat 3 puncte. Cred că am jucat serios, toată lumea a participat, mă bucur că a jucat și Diana Manole. Trebuie să muncim în continuare. După săptămâna internațională, în primul weekend avem Cupa României și trebuie să ne pregătim pentru acest final 4.”

CS Minaur Baia Mare au fost învinse clar de SCM Râmnicu Vâlcea cu scorul de 33-25, după ce la pauză tabela indica scorul de 20-15, în etapa 21 din Liga Florilor. CS Minaur Baia Mare a ajuns pe loc de baraj, lupta pentru evitarea acestor poziții anunțându-se extrem de interesantă.

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a trecut pe teren propriu de Măgura Cisnădie, cu scorul de 25-23 la pauză 14-11.

„Am reușit să câștigăm la două goluri, exact cum ne-am propus, pentru că în tur am pierdut la un gol. Din acest punct de vedere, suntem pe plus față de Cisnădie. E o victorie muncită. Știam că va fi un meci foarte greu. Echipa din Cisnădie este o echipă destul de arțăgoasă, o echipă care și-a propus la începutul campionatului obiective îndrăznețe. Momentan este sub noi, ne bucurăm de această victorie și cred că această vacanță, care vine după acest meci, este binemeritată pentru fete. Am avut agresivitate, iar Kati a făcut un meci nemaipomenit. Am avut ceva emoții. Probabil și încărcătura acestui meci și încărcătura tuturor meciurilor din ultima perioadă s-a acumulat, și o mică oboseală s-a văzut pe final. Ne-am revenit și datorită aportului Gildei Simao, o jucătoare care a dus un plus de calitate și acest lucru s-a văzut. În plus, toate fetele au crescut în agresivitate, au crescut în modul de a se exprima, în atac și în apărare, și acest lucru contează foarte mult, pentru că le dă o stare de bine, le dă o stare de confort și sperăm să rămână așa”, a declarat Liviu Andrieș după partidă.