Ultimul meci al etapei a 18-a din Liga Florilor la handbal feminin a fost, practic, și capul de afiș al etapei, fiind disputat un duel dintre fostele campioane: CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea.

Duelul dintre CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea s-a încheiat cu scorul de 32-24. Adrian Vasile a prefațat duelul cu Râmnicu Vâlcea din campionat, echipă care le-a pus probleme elevelor sale și în meciul tur.

Ar fi un vis îndeplinit dacă am câștiga toate trei trofeele pentru care ne luptăm și este singurul lucru la care ne-am gândit de la începutul sezonului”, a declarat Adrian Vasile.

Principalele marcatoare de la CSM București au fost Arntzen cu 12 goluri, Cristina Neagu cu 6 goluri , iar pentru echipa adversă au marcat cele mai multe goluri Glibko 5 și Fujita 4.

Cristina Neagu și echipa sa sunt în continuare neînvinse pe primul loc, cu 17 victorii și un egal, și au 9 puncte peste marea rivală Rapid București.

Antrenorul Adrian Vasile a fost întrebat despre anunțul făcut de Siraba Dembele, campioană mondială și europeană cu Franța, care a dezvăluit în urmă cu câteva zile că la sfârșitul sezonului se va retrage.

„Ar fi trebuit, după dorințele ei, să se retragă de acum un an, doar că am reușit să o convingem să nu facă asta, cred că am făcut un lucru foarte bun. Siraba e unul dintre jucătorii care vorbesc puțin și fac mult, unul dintre liderii care dau un exemplu prin ceea ce fac, prin acțiunile lor, iar faptul că Sira nu s-a oprit din handbal și face poate unul dintre cele mai bune sezoane ale ei din Liga Campionilor spune multe despre valoarea omului Siraba Dembele și a jucătorului Siraba Dembele”, a menționat Adrian Vasile.