FRF a anunțat că toate meciurile din etapa a 3-a a grupelor Cupei României Betano vor avea loc pe 11 februarie 2026.

Federația Română de Fotbal a mutat toată etapa a treia a grupelor Cupei României.

În premieră, etapa a treia se va juca în alt an față de primele două. Rundele 1 și 2 vor avea loc pe 29 octombrie, respectiv 3 decembrie 2025.

Inițial, etapa a treia trebuia să se joace pe 17 decembrie. Doar că nu s-a luat în calcul că Universitatea Craiova avea deja programată ultima rundă în grupa de Conference League, pe 18 decembrie, cu AEK Atena.

Mai mult decât atât, pe 11 decembrie, atât FCSB, cât și Universitatea Craiova joacă în cupele europene, iar opțiunea ca partida din Cupa României să fie devansată cu o săptămână nu putea fi luată în calcul.

„În ședința Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal de azi, 8 octombrie, s-a stabilit ca etapa a treia din faza grupelor Cupei României Betano, ediția 2025-2026, să se dispute pe 11 februarie 2026. Decizia a fost luată ca urmare a propunerii Departamentului Competiții, dat fiind faptul că Universitatea Craiova este calificată în grupele Europa Conference League, fiind imposibil ca echipa craioveană să poată evolua pe 17 decembrie 2025 în Cupa României, așa cum era programarea inițială. Pentru a ține cont de principiul echidistanței și pentru a oferi tuturor echipelor aceleași condiții, s-a hotărât însă ca toată etapa să se desfășoare pe 11 februarie 2026”, a transmis Federația Română de Fotbal.

Noul calendar din Cupa României este următorul:

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 11 februarie 2026

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Primele două clasate din fiecare grupă merg în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor beneficiază de avantajul terenului propriu.

De asemenea, în semifinale, câștigătoarele sferturilor de finală 1 și 3 vor fi gazde.