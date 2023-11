Marți, 7 noiembrie s-a încheiat și cea de-a npoa etapă din Liga Florilor la handbal feminin. Etapa a început sâmbătă, 4 noiembrie, cu cinci partide, una s-a desfășurat duminică, iar marți a fost ultimul meci al etapei.

Etapa a noua din Liga Florilor, a programat cinci partide sâmbătă, una duminică și una marți, 7 noiembrie, aceasta din urmă fiind marele derby dintre SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București. Craiova, Rapidul, Bistrița și Minaur s-au impus la scor, în timp ce Brăila și Buzăul au avut mult de muncă pentru cele 3 puncte.

SCMU Craiova a învins la mare diferență de scor HC Zalău, tabela indicând 38-25. La finalul partidei, antrenorul secund al Craiovei, Florentina Stanciu, precum și jucătoarea Denisa Vâlcan s-au arătat mai mult decât mulțumite de scor și de joc. De partea cealaltă, Gheorghe Tadici, antrenorul HC Zalău, s-a declarat dezamăgit de modul în care a evoluat echipa sa.

“Sunt două echipe cu obiective diferite. Craiova a jucat foarte bine timp de 45 de minute, în viteză. Le felicit atât pe ele, cât şi staff-ul tehnic pentru ceea ce realizează aici. Noi am avut poarta aproape goală. Atâta timp cât stai în apărare precum nişte jaloane, a fost foarte simplu pentru adversare să finalizeze. 85% dintre goluri au fost date de la cca. 6 metri. Atitudinea echipei mele a fost deplorabilă, de la portar până la ultima jucătoare. Am făcut concurs de greşeli tehnice, deci rezultatul este normal. Nu trebuie să se îmbete craiovencele cu apă rece după acest meci, pentru că jucat cu o echipă mediocră azi. Mi-e jenă de ruşinea pe care ar trebui să o aibă fetele mele“, a declarat Gheorghe Tadici.

HC Dunărea a obținut a 6-a victorie din această ediție de campionat a Ligii Florilor, după ce a trecut în Polivalentă cu 39-36 de Corona Brașov și ocupă locul al 4-lea în clasament.

“Am pierdut câteva ocazii bune și golul în plus la finalul primei reprize a fost bun pentru starea mentală a echipei. Am discutat la pauză despre tactici, deoarece am pierdut multe ocazii. Am jucat foarte bine în atac, trebuie doar să fim mai eficienți. Am câștigat meciul deși nu am avut cea mai bună apărare și trebuie să luptăm în continuare. Meciul cu Bistrița o să fie unul dificil, este o echipă puternică și trebuie să analizăm jocul și să ne pregătim pentru el. Trebuie să ne apărăm mai bine față de azi, dacă vrem să avem vreo șansă la victorie”, a declarat antrenorul echipei HC Dunărea Brăila, Jan Leslie.