În etapa a șasea a campionatului primului eșalon la handbal feminin se vor disputa în 9 octombrie patru partide, celelalte trei jocuri urmând să se dispute sâmbătă și duminică.

SCM Gloria Buzău a ajuns un simplu sparring partner pentru CSM București. Echipa pregătită de francezul Pablo Morel a dat o replică atât de palidă, încât Cristina Neagu nici măcar nu și-a dat jos bluza de trening pentru a fi văzută pentru ultima oară pe teren de publicul buzoian . La scorul de 35-21 nu mai e nimic de spus decât că noul colectiv tehnic al Buzăului mai are mult de lucru pentru a ajunge pe acel loc 7 anunțat ca obiectiv de conducere.

După victoria campioanei la Buzău, Rapid și Gloria Bistrița-Năsăud au câștigat partidele disputate pe teren propriu după scenarii identice: o primă repriză echilibrată, urmată de desprindere în jumătatea a doua a meciurilor. De notat că Minaur Baia Mare a suferit la Bistrița prima înfrângere a sezonului.

Gloria 2018 Bistrița-Năsăud a câștigat meciul cu Minaur Baia Mare, disputat la TeraPlast Arena, în etapa a 6-a a primei ligi de handbal feminin.Echipa pregătită de Florentin Pera s-a impus cu 34-26, după ce la pauză a condus cu 18-17.

”Îmi felicit echipa pentru această victorie importantă, având în vedere că am întâlnit una dintre revelațiile acestui început de sezon, care venea după cinci victorii din cinci meciuri, ca și CSM București. Acest lucru ne-a mobilizat, ne-a motivat să jucăm cât mai bine. S-a simțit puțin oboseala, venim după un program destul de încărcat, după o săptămână cu două deplasări dificile. Echipa noastră a arătat maturitate în joc. Am început bine meciul, am avut o perioadă foarte bună, din păcate ne-am relaxat spre finalul primei reprize. În repriza a doua am controlat jocul, ne-am apărat mai bine, am reușit să marcăm goluri ușoare pe faza a doua și ne-am creat un avantaj considerabil, care ne-a ajutat să câștigăm acest meci. Mă bucură aceste puncte pentru că vin și după o perioadă cu cele mai dificile meciuri ale noastre în Champions League, cu cele mai puternice echipe din grupă. Fetele s-au mobilizat, toate jucătoarele care au intrat și-au făcut pe deplin datoria. Am arătat bine, până la urmă este o victorie clară, care ne ajută se ne menținem în partea de sus a clasamentului”, a declarat antrenorul Florentin Pera.