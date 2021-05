Ministerul Tineretului şi Sportului a anunţat că meciul al patrulea, şi ultimul, găzduit de Arena Naţională din Bucureşti în cadrul EURO 2020 s-ar putea disputa cu mai mulţi spectatori în tribună.

Ultimul meci din optimile turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 s-ar putea desfăşura cu mai mulţi spectatori în tribunele Arenei Naţionale. Luni, a avut loc la Palatul Victoria o şedinţă de lucru a Comitetului Interministerial de coordonare şi organizare a Turneului Final al Campionatului European de Fotbal 2020, organizată la iniţiativa Ministrului Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, preşedinte al Comitetului. În cadrul întâlnirii s-a luat în discuţie posibilitatea ca, în raport cu măsurile în vigoare la acel moment, ultimul meci din optimile turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 să aibă în tribune un număr de spectatori mai mare decât cei 13.000 conveniţi anterior. Altfel spus, dacă procentul de ocupare aprobat de Guvern la data meciului va fi mai mare de 25%, Arena Naţională ar putea găzdui suplimentar un număr de câteva mii de suporteri. Acest lucru depinde de evoluţia situaţiei sanitare şi de succesul campaniei de vaccinare. O altă veste bună este că diferenţa care se va adăuga celor 13000 va fi formată exclusiv din suporteri români vaccinaţi, se arată în comunicatul MTS.

În cadrul şedinţei a fost prezentat şi Planul de Securitate al evenimentului, realizat de Jandarmeria Română, precum şi ansamblul măsurilor care vor susţine evenimentul sportiv, la nivelul capitalei: proiecţii pe Palatul Parlamentului, punerea în funcţiune a ansamblului de fântâni din zona Pieţei Unirii şi alte acţiuni de activare a suporterilor.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a reiterat necesitatea ca cel mai important eveniment sportiv desfăşurat în România în ultimele decenii să fie organizat la cele mai înalte standarde de logistică şi siguranţă.

„Prin eforturile comune ale tuturor celor implicaţi, vom putea oferi iubitorilor fotbalului un turneu foarte apropiat, din punct de vedere al condiţiilor, de normalitate. Acesta va fi un semnal important pentru toată lumea, nu doar pentru lumea sportului. Este o mare onoare, dar şi o mare responsabilitate. Vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut până acum şi vă invit să rămânem la fel de concentraţi, atenţi şi responsabili”, a precizat Novak.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria – Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina – Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina – Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie – 11 iulie 2021. Cele 11 oraşe sunt: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania).