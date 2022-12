În contextul vizitei președintelui Parlamentului European Roberta Metsola la București, șeful Executivului Nicolae Ciucă a evidențiat faptul că eșecul Schengen este un test pe care nu România, ci Europa nu l-a trecut.

Decizia JAI a fost un test pe care nu Romania, ci Europa l-a picat, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă, luni seară, 19 decembrie, în Parlamentul României.

Cu ocazia vizitei preşedintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, la Bucureşti, premierul

Nicolae Ciucă a afirmat în ședința comună a Legislativului României:

„Românii au plătit cu propriul sânge dorința de a se alătura democrațiilor europene și de a se bucura de respectarea drepturilor fundamentale. În decembrie 1989, înlăturarea regimului comunist ne-a deschis perspectiva integrării noastre europene și euro-atlantice. Aderarea noastră la NATO și Uniunea Europeană a așezat România în rândul națiunilor care respectă valorile unei societăți libere și democratice, statul de drept și dreptul internațional. Mă bucur că am astăzi o nouă ocazie de a-i transmite doamnei preşedinte Metsola întreaga noastră apreciere pentru rolul cheie în adoptarea unui răspuns rapid și puternic al Uniunii Europene la provocările cu care s-a confruntat în acest an, în primul rând în ceea ce privește gestionarea consecințelor dramatice ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei

Nicolae Ciucă a afirmat că anul 2022 a fost unul deosebit de greu, declarând că

„ răspunsul nostru comun a fost solid. Am demonstrat că împreună putem face față acestor încercări. Am reușit, în fața provocărilor, să ne consolidăm unitatea și solidaritatea. În actualul context geopolitic, în care valorile de bază ale Europei și spațiului euro-atlantic – libertatea, democrația, supremația legii și apărarea drepturilor fundamentale – sunt puse la încercare de războiul brutal pornit de către Rusia împotriva Ucrainei, Uniunea a reușit să reafirme validitatea modelului european, precum şi soliditatea valorilor și principiilor pe care este fundamentată. România a fost în prima linie de acțiune de la începutul acestui război. Autoritățile române au acționat unitar, coordonat, în deplină solidaritate cu poporul ucrainean. Hub-ul internațional umanitar operaționalizat la Suceava, sprijinul oferit celor peste trei milioane de refugiați din Ucraina, dintre care peste 100.000 au ales să rămână la noi, reprezintă dovada empatiei și dorinței noastre de a fi alături de acest greu încercat popor”.

Conform declarațiilor șefului Guvernului , eforturile autorităților au fost completate și susținute exemplar de solidaritatea și generozitatea arătate cetățenilor ucraineni de români, societatea civilă și mediul de afaceri. De asemenea, România s-a implicat activ în facilitarea transportului și tranzitului a peste 10 milioane tone de cereale și produse agricole ucrainene către piețele internaționale. Așadar, Europa a fost cea care a picat testul Schengen.