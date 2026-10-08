Ministerul Educației a înregistrat peste 7.000 de dosare de evaluare a concursului național pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. This sesiune introduce o completa nouă și transparentă de corectare a testelor scrise. Deși candidații vor rezolva subiectele pe hârtie, foile de concurs vor fi scanate și evaluate automat printr-o platformă informatică, chiar în sala de examen și în prezența concurenților, aceștia primind pe loc rezultatul detaliat.

Un interes masiv marchează actuala sesiune a concursului pentru managementul unităților de învățământ preuniversitar. La nivel național au fost depuse 7.053 de dosare de studiu, fiind exprimate mai mult de 8.500 de opțiuni pentru cele 7.819 poziții scoase la concurs. Competiția este strânsă și la nivel local. De exemplu, în județul Sălaj au fost depuse 100 de dosare pentru ocuparea celor 125 de funcții vacante de conducere. Calendarul este clar stabilit, prima probă scrisă urmând să se desfășoare pe date de 13 octombrie.

Procedura din acest an aduce reguli extreme de stricte și o digitalizare accelerată a procesului de evaluare. În ziua examenului, accesul candidaților în săli este permis exclusiv în intervalul orar 8:30 și 9:00, oră la care porțile centrelor se închid definitiv. Probele scrise se vor susține pe hârtie personalizată, prevăzută cu un cod special de identificare, însă corectura va fi realizată pe loc, în prezența candidatului. Imediat după expirarea celor 60 de minute alocate, foaia de concurs este scanată și încărcată într-o platformă informatică ce verifică automat identitatea și validează răspunsurile prin comparație cu șablonul oficial.

Metodologia stabilește reguli de marcare ce nu lasă loc de eroare. Pentru fiecare dintre cei 20 de itemi cu patru variante de răspuns, candidații trebuie să umple complet căsuța opțiunii alese. Un simplu „X” sau o bifă vor anula automat răspunsul la evaluarea computerizată. Punctajul maxim pentru fiecare test este de 10 puncte, fiecare rezolvare corectă valorând 0,5 puncte. Concursul este structurat în două probe scrise distincte și eliminatorii. Prima probă vizează aptitudinile personale și raționamentul, având un prag de promovare de minimum nota 6. Cea de-a doua probă testează legislația și managementul școlar, unde exigențele cresc, nota minimă de promovare fiind 7.

Un element major de transparență este generarea imediată a unei fișe martor, tipărită în două exemplare. Acest document arată candidatului exact ce a greșit, ce a răspuns corect și ce punctaj a realizat, oferind o informare individuală instantanee. Eventualele probleme tehnice, încercări de fraudă sau contestații transmise inclusiv prin e-mail vor fi soluționate la nivel central, prin analizarea lucrărilor, a fișelor martor și a înregistrărilor audio-video obligatorii din sălile de concurs.