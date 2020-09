O femeie de 54 de ani din Cehu Silvaniei a fost condamnată la închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității la biserică, pentru evaziune fiscală din activități de videochat. Anchetatorii spun că pe parcursul a șase ani, sălăjeanca a obținut venituri de peste 58.000 de lei, pentru care nu a plătit impozite către stat.

Procurorii care au instrumentat cazul susțin că între 2013 și 2018, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, femeia în vârstă de 54 de ani din Cehu Silvaniei a realizat din activități de videochat venituri în valoare de peste 58.000 lei, pe care nu le-a declarat organelor fiscale ascunzând sursa impozabilă, cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat. În acest fel, spun anchetatorii, sălăjeanca a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 10.848 lei, reprezentând impozit pe venit și contribuția de asigurări sociale de sănătate. Femeia și-a recunoscut faptele și a încheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției.

„Arăt că în perioada 2013-2018, la locuința mea din Cehu Silvaniei am desfășurat activități de videochat, având cont pe un site de profil. Contul mi l-am făcut eu, am completat niște formulare online, am comunicat codul IBAN și m-am logat eu direct la un site de profil. Aveam un nume de scenă și erau mai multe categorii. Am primit toată suma care mi se cuvenea după aceea din serviciile de videochat și nu am declarat-o organelor fiscale”, a declarat sălăjeanca anchetatorilor.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost admis de către instanță, astfel că femeia din Cehu Silvaniei a primit o pedeapsă de un an și jumătate de închisoare, sub supraveghere, cu un termen de încercare de doi ani. În plus, va trebui să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, zilnic, câte două ore, în cadrul Bisericii Catolice Cehu Silvaniei sau al Bisericii Reformate Cehu Silvaniei.

Pe durata termenului de încercare, va trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere, respecti să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.