Vineri, 24 martie, antreprenorii își dau întâlnire la Zalău la evenimentul Chapters,organizat în cadrul locației Brilliant. Cristina Bâtlan, co-fondator Musette, aduce la Zalău conceptul Chapters, dedicat femeilor antreprenor din România, indiferent dacă sunt la început de drum sau au o experiență mai mare în afaceri.

Vineri, 24 martie, începând cu ora 10:00, în cadrul locației Brilliant din str. George Coșbuc nr. 1,va avea loc evenimentul Chapters by Cristina Bâtlan.

Chapters aduce în interiorul comunității invitați antreprenori și specialiști din cele mai diversedomenii, povești de business care să inspire și să demonstreze că nimic nu este imposibil. Printre subiectele atinse în cadrul evenimentului vor fi: “Afaceri de la zero, start-up de success”, “Pasiune sau reinventare? Ce ne conduce în business zi de zi?” și “Instrumentele fără de care nu poți crea un business solid”.

“Îmi doresc să sprijin antreprenoriatul feminin și să împărtășesc din experiența mea de business, cautând să fiu de folos comunității mele. Chapters oferă oportunități de dezvoltare profesională și ajută la construirea de relații puternice cu comunitățile sociale și de afaceri din România. Pentru noi, Chapters nu este doar o adunare de o zi, ci o mișcare pe termen lung la care vom continuă să lucrăm în viitor”, declară Cristina Bâtlan.

Ajuns la ediția a doua, Chapters by Cristina Bâtlan a reușit să formeze o comunitate intimă pentru femeile care își doresc să se dezvolte în carieră și să-și extindă sfera de influență.

Evenimentul va beneficia de participarea unor personalități feminine din business, cum sunt Cristina Scomoroscenco – Co-fondator Skincores, Oana Zidaru – Co-fondator Oz Style Magic Rope, Alina Lazariu – Fondator Dualitae, dar și din show business,cum sunt Ioana Chereji, Larisa Blidariu și actorul Dorel Vișan.

La finalul evenimentului, Cristina Scomoroscenco va acorda consultanță personalizată & testare produse de skincare.