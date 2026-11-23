Dincolo de relaxare termică, confortul de top, Complex President din Băile Felix și consolidează statutul de destinație ideală pentru evenimente private corporate. De la nunți, botezuri și aniversări, până la conferințe de afaceri și petreceri tematice, gazdele pun la dispoziție spații versatile, servicii personalizate și atenție la fiecare detaliu.

Complexul President din stațiunea Băile Felix îmbină perfect ospitalitatea, răsfățul termal și organizarea impecabilă a celor mai importante momente de viață. Cu o infrastructură modernă, care include 5 unități hoteliere și peste 250 de camere și apartamente, resortul răspunderii nevoilor celor care se îngrijesc de familie, cât și companiilor aflate în căutarea unui cadru profesionist pentru întâlniri de afaceri.

Pentru evenimente private precum nunți, botezuri, cununii sau aniversări, gazdele pun la dispoziție saloane elegante, meniuri bogate cu preparate tradiționale și internaționale, dar și o bisericuță din lemn în stil maramureșean chiar în curtea complexului. De asemenea, Diamond Club President, cu o capacitate de 400 de locuri, sistem de sonorizare performant și iluminat atmosferic, oferă cadrul ideal pentru petreceri private, seri culturale sau evenimente de tip teambuilding complet personalizate.

În zona de business, centrul de conferințe dispune de 8 săli moderne, cu capacități cuprinse între 20 și 350 de persoane, dotate cu echipamente audio-video, sisteme de traducere simultană și internet de mare viteză. Fiecare întâlnire corporativă poate fi completată de pauze de cafea, cine festiv și acces la facilitățile de relaxare ale resortului, inclusiv cel mai nou hotel de 5 stele al grupului, Grand Hotel President.

Reprezentanții complexului subliniază că fiecare proiect este tratat individual, cu flexibilitate și grijă pentru dorințele invitaților, astfel încât orice eveniment să devină o experiență autentică și memorabilă, într-un cadru natural liniștit, la marginea pădurii.