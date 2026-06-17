Universitatea Cluj va avea parte de un debut de foc în noul sezon al Europa League. Tragerea la sorți a stabilit că vicecampioana României va înfrunta în primul tur preliminar gigantul ucrainean Dinamo Kiev, o echipă cu un lot evaluat la 84 de milioane de euro.

Misiune infernală pentru Universitatea Cluj în primul tur preliminar din UEFA Europa League. Vicecampioana României va avea parte de un test extrem de dificil încă de la debutul campaniei continentale, sorții scoțându-i în cale formația ucraineană Dinamo Kiev. Confruntarea reprezintă un adevărat examen de maturitate pentru clubul clujean, care revine pe scena europeană după o lungă perioadă de absență. Dinamo Kiev este unul dintre cele mai galonate cluburi din Europa de Est, cu o istorie impresionantă pe plan internațional și o prezență constantă în grupele Champions League sau Europa League.

Diferența de buget dintre cele două cluburi este una uriașă. Potrivit estimărilor de piață, lotul ucrainenilor valorează aproximativ 84 de milioane de euro, fiind cea mai valoroasă echipă pe care clujenii o puteau întâlni în această fază a competiției. Deși au încheiat sezonul precedent pe locul 4 în campionatul intern, vecinii de peste graniță și-au asigurat prezența în Europa prin câștigarea Cupei Ucrainei. De cealaltă parte, formația pregătită de antrenorul Cristiano Bergodi vine după un sezon de excepție pe plan local, în care a terminat pe poziția de vicecampioană, confirmând progresul unui proiect construit pas cu pas.

Confruntarea se va desfășura în sistem tur-retur. Prima partidă este programată pe data de 9 iulie 2026, pe terenul formației ucrainene, în timp ce returul decisiv va avea loc pe 16 iulie 2026, pe Cluj Arena. Din cauza programului infernal din luna iulie, staff-ul tehnic va avea de gestionat o situație critică. Între cele două manșe europene, clujenii vor disputa și Supercupa României împotriva campioanei Universitatea Craiova. Astfel, într-un interval de doar câteva zile, fotbaliștii vor juca 3 meciuri de maximă intensitate sub temperaturi caniculare.

Miza financiară este și ea uriașă. O eventuală calificare în turul 2 preliminar aduce sume importante din drepturi TV, premii UEFA și încasări din bilete. Totuși, chiar și în cazul unui eșec, aventura europeană nu se va opri aici. Conform regulamentului, dacă este eliminată de Dinamo Kiev, Universitatea Cluj va fi redirecționată în turul 2 preliminar din UEFA Conference League, acolo unde va avea o nouă șansă de a lupta pentru un parcurs lung pe axa competițiilor continentale.

Foto: FC Universitatea Cluj (fcucluj.ro).